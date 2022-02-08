2.24起出入商場剪頭髮要打針　限聚令擴至私人地方禁止跨家庭聚會

行政長官林鄭月娥今日（8日）交代最新防疫措施，包括修定預防及控制疾病條例的599章，擴大受599F的表列處所，當中包括小朋友和家長會出入的商場、百貨公司、超市、街市、髮型屋等。同時，限聚令亦「加辣」，未來限聚令將擴至私人處所，禁止2個家庭以上在私人地方進行跨家庭聚會。



2月24日起 出入髮型屋、主題樂園需打針

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社交距離措施延長至2月24日凌晨，而且會新加入關閉處所，包括宗教處所及理髮店髮型屋，將由2月10日起關閉至2月24日。修定599F的表列處所後，將多加入6個處所須受規限，包括商場、宗教場所、百貨公司、超市、街市、髮型屋，所有人士在2月24日起，進入表列處所須使用安心出行及打針。而原有599F的表列處所包含主題公園、戶外康樂場地及設施，意味著屆時出入也需要出示「疫苗通行證」。

▼商場納入表列處所 2月24日起必須打疫苗才可進入▼



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禁止私人跨家庭聚會

另一項「加辣」的措施是即時收緊兩人限聚令，把受限地方擴展至私人處所，禁止兩個家庭以上在私人地方進行跨家庭聚會，定額罰款也會由$5,000元提升至$10,000。