雨僑遺憾疫情下回家要先消毒才敢抱BB　媽媽們超有同感：好心噏

疫情已經發生兩年多，不少小朋友都要戴著口罩享受童年。雨僑早前貼出數張和囡囡的合照，表示因為疫情，回家後必須馬上洗手、換衣服、洗臉、卸妝後才能夠抱BB，感嘆「這個時代的寶寶都不能等到爸爸媽媽回家立即抱，然後將來她也不用我抱了」。不少媽媽留言指有共鳴，認為疫情下孩子們少了好多童年自由。



雨僑早前貼出數張和囡囡的合照，打長文指生孩子前總是會幻想，生小孩之後回家，孩子第一時間跑出來邊叫媽媽邊要抱，然後媽媽就蹲下迎接抱起來，一家人抱作一團的。但疫情下作為媽媽害怕將街外的細菌帶到孩子身上，因此回家後必定會馬上洗手、換衣服、洗臉、卸妝，之後才能夠抱BB。

「現在媽媽們回家，你會先洗手還是先抱？他們無論在做甚麼一聽到開門的聲音，就會立馬跑出來。那個可憐兮兮的樣子好像十天沒見過你（才兩小時），不停說：『抱😭抱😭』。可是，我還是得拒絕，然後她就會失望地目送我跑進厠所。既然洗手了乾脆也把衣服換了，既然換衣服了乾脆也洗臉，有化妝就得卸妝，然後眼妝分別小心卸。這五六分鐘聽著她在外面哭鬧要媽媽，我則心急如焚光速洗臉，天天如是。」

疫情下爸爸媽媽都要先清潔後才能夠抱BB，雨僑因此感到遺憾。（雨僑IG）

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雨僑感嘆地表示，「這個時代的寶寶都不能等到爸爸媽媽回家立即抱，然後將來她也不用我抱了。」並表示覺得很遺憾。不少媽媽紛紛留言表示有同感，「同感😔我囡囡2020年一出世就要開始閉關屋企，出街就要戴口罩，而家第五波疫情又開始宅喺屋企，少咗好多童年嘅自由😔🥺」、「同感😭 疫情開始個時，每日放工返到屋企，小朋友都會好開心走埋黎（嚟），但我會話唔好行咁近住，要等媽咪沖左涼換晒衫先，個下其實真係好心up（噏）😔😢但2年後既今時今日，小朋友見到我放工返黎（嚟），會叫我快d去沖涼先😂😂」。亦有媽媽建議可以在門外放搓手液，打開門口前先搓手、除外套、噴上消毒液，回家後洗手便抱BB，盡量避免臉部碰到孩子就可以。

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