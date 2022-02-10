免費教材｜2大學習網站推STEAM測驗、工作紙　玩小遊戲睇故事書

受到疫情影響，學校轉為網課，甚至取消考試測驗。小朋友學習效率大減，媽媽爸爸除了親自輔導孩子功課外，亦可以透過網上學習網站學習知識，現時有不少網上學習網站提供免費測驗、工作紙、教材等，讓小朋友能夠在抗疫期間都頗如此學習。



科學教育平台Big Bang Academy

教育科技初創公司 Big Bang Academy 設立的 STEAM(科學、科技、工程、藝術及數學)電子學習平台 Big Bang Lab平台上擁有過千條 STEAM 教學影片、遊戲與 DIY 實驗，適合小一至小六學生 ，內容涵蓋物理、化學、生物學、生態學、環境科學、天文學、地球科學、工程及應用科技等。

趁著今次第五波疫情，發起免費全面開放 Big Bang Lab 平台使用權 30 日，家長或學童現只需要到 Big Bang Academy 網站首頁，註冊帳戶 時輸入兌換碼「HOMESCHOOL」，即可在 30 日內任意瀏覽平台上所有 STEAM 影片與科學實驗包(價值為訂閱年費 HK$1,200)，限時活動將於今年 2 月 28 日結束。

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另外，Big Bang Academy 亦正式推行全港首個針對科學領域的資優培育課程 Project Alpha，推動本港的科學教育並為學童提供免費評估報告，協助家長分析子女在科學領域的水平與潛力。計劃由即日起至 2 月 14 日截止，獲推薦學童將於 2 月 28 日或之前收到通知。

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國際教育出版社Twinkl

國際教育出版社Twinkl 網站上有超過83萬份材料，其中有40,000份可免費閱覽，由幼稚園至中學程度包羅萬有。學習材料種類包括工作紙、小遊戲、原創故事書等。此外，Twinkl亦多次與大型機構如BBC、Netflix、Peppa Pig等合作推出聯名教材，讓小朋友寓學習於娛樂。Twinkl拼音課程更獲英國教育局認證，成為DfE推薦教材之一，適合香港家長為子女打好英語基礎。

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