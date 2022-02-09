0-10歲5大玩具挑選指南｜拼圖訓練空間概念　桌遊培養邏輯判斷力

其實小孩的玩具不用多，更不用聽信廣告宣傳，這5種玩具就可以讓小孩玩很久了！當然前提是要大人的陪伴啦～不然不管什麼玩具，一個人都會覺得很無聊！



人家都說養小孩很貴，但據妞編輯自己的經驗：「給小孩買玩具」絕對不是最花錢的項目！而且也是多數媽媽認為「不是絕對必要」的花費，因為有些玩具真的很耐玩，只要買對玩具類型，他就可以從嬰兒時期一直玩到上小學，而且還有助於大腦、肌肉發展～

妞編輯也特地整理5大類必買、買了也絕不後悔的超耐玩玩具，可以替爸媽在未來10年省下許多玩具錢囉～（點擊放大閱讀）▼▼▼

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幼兒必買玩具推薦：

1. 角色扮演型玩具／發揮想像力型玩具

舉例：動物玩偶、汽車模型、手指玩偶……

提到角色扮演型的玩具，可能就會有家長想到豪華的兒童廚具組！但其實妞編輯講的是像玩偶、小模型汽車這類的角色扮演類型玩具。數量也不用多，有2、3個其實就已足夠（家長有財力買更多、更精緻的玩偶也行啦）。孩子可以跟玩偶一起模擬情境，模仿身邊的人、事、物，對生活周遭有更多同理心跟了解更多生活規範。如果家裡是獨生子女，這些玩偶、汽車模型也可以充當他們的另類朋友。

2. 精細動作型玩具

舉例：積木、拼圖、樂高……

這邊指的是可以讓小孩運動到精細動作類型的玩具，像是積木、拼圖、樂高類。不只可以訓練小孩手部的精細動作，積木、拼圖也對孩子的空間概念、邏輯能力很有幫助。而且這類型的玩具也很耐玩，從嬰幼兒一直到小學都可以使用。

3. 語言、互動型玩具

舉例：書本、撲克牌、黑白棋……

不動手那就來動動腦。買書給孩子一直是最好的投資（其實也可以到圖書館租借喔），但除了書本，家裡如果有大孩子也可以買紙牌類、桌遊類型的玩具給小孩，而且最好是有多種變化、多種玩法的，像是撲克牌（21點、接龍……）、黑白棋（圍棋、五子棋……）、跳棋……這種桌遊類型變化豐富，對弈時可以訓練邏輯能力、判斷能力！

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4. 藝術型玩具

舉例：蠟筆、彩色筆、手寫板

這類型的玩具是在培養孩子的美感、想像力，跟對色彩的敏銳度，因此可以買一些蠟筆、彩色筆、手寫板給孩子塗鴉！妞編輯其實都會隨身攜帶彩虹筆跟筆記本，或是手寫板，體積輕薄方便攜帶，又能夠給孩子打發時間，是帶孩子出門時的育兒好幫手！（有時候比老公還好用）

5. 運動型玩具

舉例：皮球、腳踏車……

除了靜態活動，讓孩子跑跑跳跳也相當重要！除了可以放電讓小孩晚上好睡，大動作的運動也對小孩的肌肉發展、肢體協調、感覺統合有相當大的幫助！而球類更是相當好的一種運動，買一顆皮球就可以當籃球、躲避球、足球打，但如果小朋友年紀小，記得買材質輕巧一點的，比較不容易受傷；而現在市面上也有「成長型」的腳踏車，在小孩還沒學會騎車時，可以當滑步車、裝上輔助輪、再拆掉輔助輪當成真正的腳踏車。據妞編輯曾訪問過的李文瑋職能治療師:「騎腳踏車可以訓練孩子更多功能發展：協調性、重心轉移、平衡、肌肉力量……對孩子的發展有很多幫助！」

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家長在幫孩子選購玩具的時候，也有些小地方需要家長多多注意：

1. 注意玩具的功能是否太單一：

有些玩具可能宣稱「富有具有教育功能」，教孩子認識字母、數字，但其實是幫助孩子銜接學校的課業，對孩子整體人格發展、粗細運動神經、情緒培養並沒有太大的幫助。

2. 注意玩具是否有強烈的性別刻板印象：

還有部分玩具具有深刻的性別刻板印象，尤其是玩偶類型的玩具：男警察、女護士、穿著圍裙的媽媽......以現在社會環境而言，性別漸漸不再是職業選擇的考量，家長在挑選職業玩偶的時候，可以找找性別界線更模糊一點的，讓孩子有更多元的想像力跟認知能力！

3. 注意玩具的安全性：

幼兒玩具的安全性非常重要！首先要看的就是玩具包裝上是否有經濟部標準檢驗局檢驗合格的標誌，再來就是玩具的小零件是否容易鬆脫，造成孩子誤食；是否容易掉漆、是否含有重金屬......因此最保險起見，家長最好從可信任、大品牌、知名的管道購買幼兒玩具，到時候若真的有問題、需要退換貨，也才方便找人處理。

雖然這些玩具很受大人小孩歡迎，也認為對孩子的發展有許多幫助，但家長還是是要記得多花時間陪伴小孩，這些玩具的功用才能發揮最大的用途喔～不然一個人不管做什麼事，都還是會覺得無聊啊！

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