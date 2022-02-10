暫停面授｜臨床心理學教家長做3招準備　避免困獸鬥帶來惡性循環

農曆新年假期即將結束，不少學校已開始網課，根據政府早前宣布全港學校面授課堂暫停至2月21日。學生繼續在家上網課，部分公務員及私營機構亦實施在家工作(WFH)，家長又要開始面對疫情下在家工作及學習的「困局」，臨床心理學家張展圖博士在開學前，建議家長可以做定以下準備。



近日防疫措施越來越緊，張展圖博士表示不但小朋友要留在家中上網課，而且家長都可能需要在家工作，以致大家一起的時間多了，同時間使用電子器材來開會、上堂、也會時常發生，隨之而來爭拗亦可能會增多。他有3個建議給家長，以面對個人工作壓力及小朋友在家學習的心態。

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1)Me Time

「Me Time」這個詞在提倡愛自己的年代並不陌生，意思是預留一些時間做自己喜歡做的事，享受自己的一刻。張展圖博士說:「這個時間在留家工作的期間更為重要。因為以往返工返學都會有時間離開屋企，乘搭交通工具或午飯時都有機會讓自己靜下來，或那怕只是享受自己喜歡的音樂，都能夠暫時放鬆一下自己。不過長期留在家中就好容易忽略了這個時間，就像每一刻都在處理家中發生的問題，像一條橡筋在長期拉扯情況下都會更易斷。因此不妨每位家庭成員都會有「Me Time」，大家就清楚在這個時間盡量不騷擾對方，讓生活得到平衡。

2)多讚賞，少批評

當一個人心情不佳時，思想很容易變得負面，很多事情會變得不順眼，以致胡亂批評及與被批評者起爭執。張展圖博士建議:「我們可以轉個角度，多一點去欣賞其他家庭成員的行為，重點更是要說出來稱讚對方，這做法對子女更為重要。」

張博士認為由於大家都已經努力地適應環境的轉變，假若再不停收到批評，當事人很難再有動力做好事情，惡性循環就會開始，他說：「他/她沒有動力去做，你看到會更火滾。既然不停批評並未能帶來最佳結果，倒不如從稱讚鼓勵開始去增強當事人的心理狀態去做改變。」

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3)「我」的訊息

相信總有家長會提出有部份子女的行為並非家長所能接受，那怎樣能讚賞呢? 張博士指出：「當然不好或不合理的行為不必要接受，所以「我的訊息」是一個方法去表達我不同意某個行為，卻又不會讓對方感覺被針對。「我的訊息」目的在於接納及表達自己及對方的內心感受，我們可以先反映孩子做出這個行為的感受，例如說『我知道你上堂已經上到好累』，然後客觀描述不接受行為及這行為可引致的具體後果，最後描述自己對該行為的感受，例如『我擔心 … 』等等。」

他提醒家長，當要描述時，所著重的是該行為，而非針對當事人。「當孩子並不知道可怎樣做時，父母就可以告知期望，加以鼓勵。」