中學停課 ｜教育局宣布1.24或之前暫停面授課　中六可彈性處理

第5波疫情一觸即發，近日接連有中學出現源頭不明確診個案，居於深水埗、感染Omicron變種病毒「BA.2」的巴基斯坦婦人的感染群組持續擴大，傳播鏈更入侵最少3間學校。繼早前宣布幼稚園、小學停課，教育局宣布下周一(24日)起停課，讓中學生提早放農曆年假。



教育局今日宣布全港中學（包括提供非本地課程的學校）須在下周一（24日）或之前暫停面授課堂及所有校內活動，與現時全港小學、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的安排一樣，直至學校農曆新年假期。至於提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）則暫停所有級別的面授課堂至2月7日止。

教育局發言人説：「近日疫情轉趨嚴峻，本港出現多宗源頭不明的確診個案，社區已有隱形傳播，學校亦接連有確診或初步確診個案，師生需要強制檢測甚至檢疫。教育局在考慮多項因素後，作出上述決定。」

此外，中學可在採取嚴謹防疫措施的情況下，安排中六學生回校進行最多半日必要的學習及評核活動；此安排亦適用於提供非本地課程學校的應屆公開考試考生級別。至於其他級別，學校應取消或延期在學校舉行的考試及其他校園活動。

教聯會副主席：不會有太大影響

立法會議員、教聯會副主席鄧飛今日（20日）在電台節目表示，教育局要考慮停止中學面授課堂，他認為今次疫情不亞於上一波 ，半日制亦非樂觀做法，傳播風險不會因而減半。他指自己已收到不少查詢，惟教育局至今未與學校商討，相信不少教育團體會主動接觸教育局了解。

鄧飛續指，現時臨近農曆年假，學校若提早暫停面授課，相信不會有太大影響，認為教育局可就停面授課安排作統一決定。他又建議當局可參考過往做法，中一至中五學生，如未完成考試，以平時分去評估成績，而中六學生的模擬試則考慮作彈性處理。

呼吸系統專科醫生梁子超在同一節目上表示，認同中學應該與早前小學一同暫停面授課。他認為深水埗區目前存在大量隱性個案，建議要立即停止面授課堂，改為上網課，令學生無暇「周圍走」，企業亦應採取彈性上班時間，令市面人流減少至一半或更低，以減低傳播機會。

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梁子超又指，目前不少防疫措施「輸在起跑慢」，早前宣布幼稚園、小學停課，亦應適用於中學，因為Omicron、Delta可引起大型爆發，單靠現有防疫措施只能阻擋飛沫、接觸傳播，對於短距離空氣傳播則有很大局限。他又指，目前不止一間學校出現擴散式爆發，學生容易將病毒帶入社區，造成大型連鎖爆發；萬一不及早採取行動，個案在學校、家庭及學生社交網絡間傳播，疫情恐迅速擴散，直言要防控「唔可以跑幾百米先去追，係追唔到」，建議中學應一併暫停面授課。

教聯會亦表示，中學目前仍維持面授課堂的安排，惟近日本港疫情不斷惡化，有多間中學的師生確診，形容情況「十分嚴峻」。教聯會促請教育局以師生健康為首要考慮，讓全港學校提早放農曆年假，減少師生染疫風險。

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