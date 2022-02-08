學界料未能復課或取消小六下學期呈分試　校長：兩類學生影響較大

隨著本地確診個案有增無減，目前暫定2月21日恢復面授，但學界憂慮未必能如期，而小六下學期呈分試以往一向在2至3月舉行，缺乏面授及難以回校的情況下，教育評議會早前建議建議取消該次呈分試，只計算小五下學期和小六上學期呈分試的成績，作為影響升中派位的個別學生校內終極排名的依據。



取消呈分試機會大於延期

香港資助小學校長會名譽主席梁兆棠認為，疫情下呈分試已有取消的先例，根據目前疫情的情況，相信延期恢復面授的機會頗大。由於呈分試需於2月至3月期間完成，考慮成本效益的問題下，取消和延期呈分試，相信取消是更大概率的做法。

將軍澳循道衛理小學林德育校長亦認為目前情況難以安排呈分試，他指：「業界期望能有四星期的面授才進行呈分試，以現在的情況來看，疫情實在嚴峻，有些困難。」整個派位程序進行中，可以延後最多只有兩個或三個星期，如要實現四星期的面授，最快需於2月21日回校實體面授，機會渺茫。

天主教領島學校李安迪校長也同樣認為取消呈分試的機會頗大，最可行又不用取消的方法，他只想到是在疫情容許下，回校安排考試。

取消兩次呈分試成績 少數人排名有出入

三水同鄉會禤景榮學校李小寶校長分享了過往該校呈分試的數據，在統計結果下，對大部份學生來說影響不算太大，三次呈分試只取前兩次作計算，其實大致能夠反映學生正常水平以及表現。她直言：「我們時常都會對比第二次呈分試以及三次呈分試後成績排名及分組與升中banding比較，其實只有少數出入。」

李校長補充，但站於家長和學生角度來說，有一些所謂失手或者生病導致表現欠理想的情況，都寄望下一次有機會提升分數，這方面實在無可奈何。

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呈分試失手及自行不獲取錄同學大受影響

天主教領島學校李安迪校長、三水同鄉會禤景榮學校李小寶校長以及將軍澳循道衛理小學林德育校長都指出對於一些首兩次呈分試未如理想，期望最後把握機會的同學來說，取消呈分試是頗受影響。如最終真的決定取消呈分試，林德育校長希望同學以此次事件為例成長：「不是每樣事情都可以再有機會。做好每件事，掌握好每一個機會，世界的變化實在太快了。」

除了首兩次呈分試表現未如理想的同學外，取消呈分試最大的影響是自行分配階段沒有成功獲取錄的同學。香港資助小學校長會名譽主席梁兆棠表示，「自行分配學位」階段中，由於第三次呈分試尚未進行，教育局會先根據學生首兩次呈分試成績製作出「學生成績次第名單」供中學自行收生時參考，但很殘酷的是，並非所有同學都能在此階段成功入讀心儀學校，因此在統一派位，即「大抽獎」時，能在第三次呈分試提升自己的banding的同學將受到影響。

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