管教｜越禁越出禍　不准女兒吃零食　至見「這一幕」才知管得太嚴

你會禁止孩子吃零食嗎？許多爸爸媽媽認為零食是食品加工物，會對孩子的健康造成不必要的負擔，甚至影響孩子的營養攝取，然而，有時越禁止孩子吃零食，反而越有可能對孩子的健康造成反效果。



從小便沒吃過零食的女兒，因一次看見其他小朋友在吃蛋卷，終於起了好奇心。（資料圖片）

日前，在網絡上有一名爸爸拍攝短影片，片頭以「你不給孩子吃的零食，會十倍百倍回到（孩子的）肚子。」並表示自己的女兒在上幼兒園之前，不知道零食是甚麼，因為他的太太是不准女兒吃零食的，理由是覺得零食會影響孩子的發育，孩子會不愛吃飯、營養不良。

原先，夫妻倆對這樣的管制很滿意。因為女兒3歲前，除了打疫苗之外，幾乎都沒有進過醫院，直到有次，該名爸爸去幼兒園接女兒放學，撞見這令人衝擊的一幕。

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爸爸接女兒放學，卻瞥見女兒做出一驚人舉動

這位爸爸表示，自己某天接女兒幼兒園放學時，他恰好在幼兒園外頭看見在操場上的女兒，眼睛直勾勾地盯着一位在吃蛋捲的男孩，出於好奇，這位爸爸並沒有馬上叫住女兒，不料，卻被女兒接下來的舉動嚇傻，瞬間感到無地自容。

眼見女兒待男孩吃完蛋卷離開後，竟小心翼翼的扒開草皮，撿地上的碎屑來吃，讓這位爸爸看得直呼心裏好難受！更形容，自己當下恨不得馬上衝過去，抱住女兒並帶她回家。

不過，這位爸爸最後還是忍住了，像平常一樣請老師帶女兒到門口，並且在帶女兒回家的路上，順道去超市買了蛋卷。

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童年需求長期未得到滿足，成人後將變成填不滿的黑洞

而這位爸爸也說，其實不是自己買不起零食，也不是自己不疼孩子，相反地，他認為自己給女兒的都是最好的，因為他們知道甚麼對孩子是好是壞，但孩子並不知道爸爸媽媽給她吃的，都是經過挑選、相對來說，更健康、更天然的食物。

但就連成人都抗拒不了吃了會令人感到愉悅感的零食。

這位爸爸也分享，自己身邊其實就有很多朋友，會一邊抱怨零食高糖、高鹽，使得身材不斷走樣，卻又一邊像上癮般的不斷往嘴裏塞零食，這便很有可能是出自於「童年被過分禁止吃零食」所導致的。

童年需求長期未得到滿足者，儘管將來長大成人，仍會不自覺地尋求方法，去補足童年缺失。

在經過一番討論後，這對爸爸媽媽也開始會在家裏備零食，甚至是帶孩子去超市挑選零食，教孩子如何看零食配方、辨識哪些口味的零食較清淡、添加劑較少等等。

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網友：適度給予及多方嘗試，沒有東西是不能吃的

而這段影片也引起許多有相同經驗的網友們留言，許多網友都說自己小時候也會吃零食，因此不會硬性禁止孩子吃零食。

也有網友說：「適度給予、多方嘗試，討論好種類跟攝取量，沒有東西是不能吃的。」、「我是每天適當給孩子吃零食，正餐他們也都會吃完，我是甚麼事都要適當，規則也要建立好，孩子們也就會有開心規律的生活。」

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：從小禁止孩子吃零食！接女兒放學卻撞見「這一幕」，爸爸直呼：心裡太難受】