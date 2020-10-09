午餐食譜｜仔女半日課後即餓　料理達人媽媽教最快７分鐘搞掂午餐

全港中小學生重返校園上課已近3星期，由於只需上半日課，加上學校不提供膳食，令不少家長也要為小朋友的午餐大費周章。全職媽媽Kanris有一名就讀中學的女兒及小學五年級的兒子，因為疫情早午晚三餐也要一手包辦，她表示原本7分鐘車程的學校距離，因為全港學校也在12點半至1點的時間放學而造成大塞車，延遲回家吃午餐時間，為此她特別製作不同款式的「快煮午餐」，希望兩位小朋友可以補充體力之餘，又吃得滿足。 (圖片由受訪者提供)

Kanris表示外因為兩個小朋友都在不同時段放學，要她煮兩輪午餐及分兩次上菜絕對不易，所以為了等齊兩個小朋友放學一起吃的話，就更加需要準備快煮午餐。她說:「雖然本身我們家住得很近兩個小朋友的學校，但因為現在中小學都集中在12點半至1點放學，所以全個九龍城、九龍塘區都會大塞車，無論你是坐校車、還是自己揸車、還是自己乘搭交通工具，都一定延誤。有家長向我說九龍塘等了六架小巴才能夠上到車，回到家中已經差不多三點，小朋友很易餓親。他們上了半天課一放學還要在外面食飯也很累，而且我也不想天天出街食，所以我寧願自己煮一些快捷、簡單、他們又喜歡的午餐。」

她特別為我們挑選5款不同款式午餐，目標是在20分鐘之內煮好，份量是她加上14歲大女及10歲兒子的三人份量，她建議媽媽可以在小朋友放學前預備材料，再出發接完放學回家，即可快速煮好，並極速「開餐」。

點圖即睇只需18分鐘製作時間-Day 1 海鮮湯意粉:

點圖即睇只需12分鐘製作時間-Day 2 麻醬拌烏冬:

點圖即睇只需7分鐘製作時間-Day 3 豬頸肉炒飯:

+ 7 + 7 + 7

點圖即睇只需9分鐘製作時間-Day 4 日式牛丼:

+ 2 + 2 + 2

點圖即睇只需15分鐘製作時間-Day 5 方包Pizza: