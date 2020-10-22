霜降二十四節氣｜中醫教煲三款湯水潤燥健脾　增強抵抗力準備過冬

霜降是秋天最後一個節氣，「霜降，氣肅而凝，露結為霜。」北方地區已出現初霜，即使香港位處南方，近日也應該感到天氣明顯轉涼。霜降是秋冬之間的過渡時期，謝嘉雯中醫師認為此時飲食應以保暖潤燥為主，輔以健脾養胃。今次特別介紹兩款湯水及一款養血潤肺，適合全家飲用，以增強抵抗力準備過冬。

由於因霜降後便是冬天，謝嘉雯中醫師表示冬天宜補，但若脾胃不好，便難以受補，因此要趁霜降時養好脾胃，之後便能更好吸收冬天的滋補佳品而不怕礙胃。

點圖即看謝醫師推介適合在霜降飲用之湯水：

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謝醫師表示粉葛和葛根常常被人混為一談，但根據在《中國藥典》中，粉葛、葛根是被列為兩個不同的品種。她說:「粉葛為豆科植物，甘葛藤的乾燥根。中醫師處方用的葛根，是豆科植物野葛的乾燥根，野葛根又被稱為柴葛，或藥葛。《中國藥典》記載的粉葛和葛根，功效雖然同能解肌退熱、生津止渴、發表透疹、升陽止瀉；但葛根因含有效的藥用成份比粉葛多， 因此藥用價值也較高。」

謝醫師說:「唐代孫思邈『栗， 腎之果也， 腎病宜食之。』栗子味美，但進食不宜過量，以免滯胃難消化。而章魚乾與蓮藕一起， 更是湯品絕配。」

點圖即看謝醫師推介適合在霜降飲用糖水：

謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

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