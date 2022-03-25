疫情下媽媽網購買衫最方便！三間網店童裝減價優惠　最平39元起

踏入春天，不少服飾店都有推出換季減價優惠，爸爸媽媽如想為仔女購入新衣服，又不想在疫情下外出，網購就是最適合！今次精選了3間設有網店的連鎖服飾店，而Uniqlo更是長期設有不同服飾的減價優惠，今期就有多款外套、睡衣，爸爸媽媽記得留意！



Uniqlo

Uniqlo 長期都有不同服飾有減價優惠，今期就有多款外套、睡衣，亦有多款短袖Tee，最平只需39元，適合換季天氣。大家可以直接於網站選購商品，在以快遞送上門，運費為港幣30元，購物滿港幣250元可免運費。

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GAP

美國品牌GAP的童裝款式多又易襯，即使品牌在港的實體店已全線結業，但其香港網店仍不時推出減價優惠，故一直深受家長歡迎。網店有大量服飾有減價優惠，包括與迪士尼等品牌的聯乘系列，大部分標價100元以下。運費為港幣45元，單筆訂單購物滿800元，即享免郵服務。

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Cotton On

Cotton On網店目前推出限時優惠，多款服飾包括連衣裙、T恤、短褲、鞋子等有低至半價優惠，部分冬季貨品更低至40多元，如果想預備小朋友下個冬季的衣物，現在是最好的入手時機。購物滿300元即可享免費送貨上門，不足300元即需額外支付40元運費。

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