提早放暑假｜昂坪360推STEM工作坊　有商場夥教育中心推網上課程

本地中小學及幼稚園破天荒於本月初提早放暑假，特首林鄭月娥今（21日）早才表示，本港幼稚園、小學及國際學校最快可於4月19日恢復面授。還有將近一個月時間，家長不妨把握時間，為孩子報讀網上課程，停課不停學，為復課做好準備。



昂坪 360 與 BIG BANG ACADEMY 合作推出兩個親子STEM直播工作坊，適合6至12歲兒童。工作坊由工作坊將由劍橋畢業的科學老師教授，配以英語生字學習和英文工作紙，小朋友既可動手做科學實驗，學習科普知識，還可增進英語能力。現時報讀有關直播工作坊，還可獲贈昂坪 360 「來回標準纜車換票證」一張，換票證可於纜車重開後4個月內使用。

昂坪360推出STEM直播工作坊，現報名有關課程更可獲贈「來回標準纜車換票證」一張。

「學做小小工程師 - 在家親手做纜車」

「學做小小工程師 - 在家親手做纜車」直播工作坊以教授空氣阻力、摩擦力和重力等物理知識為主，讓小朋友了解纜車背後的動力來源和建造，更可親手製作和裝飾纜車。課程即日起可以報名，先到先得，不設留座。

課程資料

日期：2022年3月30日（星期三）

時間：下午3時至4時

名額：300人

語言：廣東話配以英語生字

網上平台：ZOOM

優惠期 (預訂期) : 即日至3月27日中午12時

價錢：HK$120/堂（原價：HK$485）

DIY纜車所需材料

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「了解自然生態 - 利用化學原理製造蝴蝶模型」

此工作坊除了介紹有「昂坪三寶」之稱的獨有蝴蝶品種，還會介紹脊椎動物和無脊椎動物的分類，適合一眾愛護動物的小朋友！課程由3月19日開始報名，先到先得，不設留座。

課程資料

日期：2022年3月31日（星期四）

時間：下午3時至4時

名額：300人

語言：廣東話配以英語生字

網上平台：ZOOM

優惠期（預訂期） : 2022年3月19日中午12時至3月27日中午12時

價錢：HK$120/堂（原價：HK$485）

DIY蝴蝶模型所需材料

愉景新城與教育中心租戶聯手 推18個網上語文及藝術教育學習系列

荃灣D·PARK愉景新城亦聯合旗下7大頂尖教育中心租戶，策劃全面的網上語文及藝術教育學習系列，推出18個幼稚園至初中課程。例如全港最大教授牛津大學出版社RWI英語課程的認可教學中心Babington Education、香港首家以「科學＋品德」為定位的少兒科學教育機構Little Scientists小小科學超人等，當中Little Scientists小小科學超人的E-Science「在家看世界」線上課程及主題工作坊，每星期一節，每節1.5小時的活動包括動物研究組及趣味科學室，孩子安在家中也可學有所成。

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課程包括Staycation、沙漠陷阱、冰屋建築師、郵差叔叔送信、小小消防員等有趣主題，加上採用互動形式學習，按主題鼓勵小朋友演講及製作手工藝，以加強自信心、培養藝術興趣和增加學習趣味。

D·PARK愉景新城更提供限時電子禮券，專享低至4折的限量禮遇，讓家長更靈活網購心水課程。愉景新城亦同時加推優惠碼「DPLAY」，購買「PinkFong」、「Janod」、「Skip Hop」三個玩具品牌的產品時，買3件即享75折優惠。

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