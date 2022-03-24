抽濕機｜開足24小時　家中濕氣仍重？搭配一電器同用　效果更顯著

入冬天後雨下不停，室外下雨也導致室內的濕度不斷上升，甚至棉被、衣物都有潮濕的感覺。日前有一名網友分享，家中濕氣高到就連開抽濕機都沒用，網友表示家裏6公升的抽濕機幾乎24小時都開着，冬天一天要倒3次水「房間濕度有時候高達85%，客廳的話濕度比較低大約70%」，濕度始終降不下來。內行人指出，抽濕機搭配1電器就能發揮抽濕最大效果。



回南天，濕氣重，怎樣才能加強抽濕效果？（按圖了解）

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天冷房間濕度降不下來怎麼辦？內行人傳授2招抽濕機使用小秘訣

一名網友在網路論壇mobile01表示，自己家中一直都使用6公升的抽濕機，因為是較陽春的機型，只有開啟跟關閉鈕，沒有顯示室內濕度，大部分都放在客廳24小時開着抽濕，冬天到了常常陰天或下雨，大約一天要倒三次水。直到前陣子買了濕度計回家，才發現室內濕度其實一直都很高「房間濕度有時候高達85%，客廳的話濕度比較低大約70%」，並表示下雨天的時候，地板會有返潮的現象，讓他十分苦惱「覺得只有一台抽濕機好像不夠，室內濕度老是降不下，想要再多買一台抽濕機回家」，好奇詢問「請問大家有推薦買哪一台呢？」。

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帖文一出，許多網友除了推薦好用的抽濕機，也建議與暖氣搭配使用，抽濕效果更顯著：

．用暖氣把室溫提高（熱空氣容許含水量比較高），同時開啟抽濕機，這樣抽濕效率比較好

．同時開變頻暖氣28度＋抽濕機接排水管接定時器每天開兩個6小時

．最近一直下雨，自己的房間是開暖氣設定在22度，外面氣溫每天都低於15度，不想設太高溫，這樣溫差大，反而濕度會低於70



除此之外，網民也提醒，使用抽濕機時一定要關閉門窗，外出時也可以關閉，以避免濕氣進入室內：

．外出緊閉門窗，減少外部空氣對流是真的有用！！！

．建議你要把房間窗戶關上，避免內外冷熱空氣交流，減少室外的潮濕水氣流向室內



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：除濕機怎麼用最有效？內行人曝2個使用撇步「室內溼度秒降」，出門前沒做1動作等於做白工】