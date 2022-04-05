婚姻｜是大男人也是小家　習慣數落妻子的人　內心或充斥2大缺失

編按：曾遇過喜歡在別人面前數落自己妻子的男人嗎？這種男人，當然可以直接用「大男人」三字來形容，但大家可曾想過，在他們自大的背後，也藏着煩惱呢？以下節錄自《別相信這些人：教你識破人性偽裝，遠離社交陷阱》一書的內容，就點出這些男人的內心世界模樣。



歐美人一般都會在他人面前讚賞自己的妻子，東方人往往相反，喜歡數落妻子的不是。

在中國古代，男人甚至稱自己的妻子為「賤內」。大部分的人只是故意指出妻子的缺點，說一些謙虛之詞，以這種表現來維持與他人之間的人際關係，所以聽者完全不會相信這類貶低之詞。有的人卻真會告訴別人自己妻子的缺點，儘管聽者並不期待當事人說其妻子的壞話，這位丈夫卻刻意提及，不論對方是否問起，也要特別加以批評。批評的內容包括妻子的為人、身體上的缺陷，乃至烹飪、家務、養兒育女等，可謂無所不談。人本來就不可能十全十美，所以「欲加之罪，何患無辭」，當然談論的題材也就源源不斷了。

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通常會數落妻子不是的人，多出於以下兩種理由。

其一是他在家中與妻子相處不融洽，對妻子的不滿累積於心，只好藉着批評來解除心中的煩悶。這種類型的人，並不會考慮聽者的感受。其二是對自己妻子要求太多。至於他為甚麼對妻子要求這麼多，原因之一是以前曾獲得過完全滿足其安全感的經驗；原因之二則正與此相反，他們以前強烈要求的安全感從未滿足過，所以才想從妻子身上得到補償。

其實，夫妻雙方都各有優缺點，而結婚本就是互補長短，以促進彼此的成長，有的人卻無心努力，再加上心中不滿，所以互相指責。另外，說壞話的對象，也有選擇女下屬或女性朋友的。這種人大約只是想輕描淡寫地談論妻子的不是，一旦這番話被特別在意他的女人聽了之後，就會妄下斷言，認定其夫妻關係不和，而與其交往更加密切，往往會造成不可收拾的局面。

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漫不經心地談自己妻子不是的人，是一個很懂女人心理的男人。其目的就是要籠絡其他異性以填補自己妻子的缺陷，企圖尋求短暫的滿足。事實上，若這種男人真的家中糾紛頻生，恐怕也沒有時間在外面拈花惹草。所以，不要聽信他的片面之詞，而應明確地認清他的心。

《別相信這些人：教你識破人性偽裝，遠離社交陷阱》（萬里機構授權使用）

書名：《別相信這些人：教你識破人性偽裝，遠離社交陷阱》

作者：杜金笙

曾任職出版社編輯，先後在多家公司擔任培訓師，長期從事企業人力資源管理、中小公司史和商業史研究。



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