金魚妻｜6位妻子為何跨越婚姻底線？不只慾望　更想證明自我價值

《金魚妻》中的女人為何都跨越了那條線？在情慾性愛的背後，其實隱藏的，是更多婚姻的根本問題。(文內有劇透，請斟酌服用喔！)



孩子睡了，老公也躺平了，忙了一天後，最適合倒杯紅酒，自己一個人看《金魚妻》。

為甚麼說要自己一個人看呢？因為一開場大膽的性愛畫片，會讓你來不及遮住孩子的眼睛。而劇中討論的婚姻難題，實在太直接犀利了，若真的與老公拿出來聊，也可能會成為你跟老公的導火線，大吵一架也說不一定……

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是什麼原因，讓她們動念外遇了？

這部日劇裡探討的主題，對於已經結婚生子的太太們來說，實在太有共鳴！劇中描述在一棟豪宅大廈中，六個婚姻不美滿的女人跨越道德底線出軌了！這棟大樓顯然風水不太好(?) 這些女人會出軌，都有各自的原因：

「金魚妻｣被婚姻束縛、失去了自由；「外包妻｣是無性婚姻、老公怎麼都提不起興趣；「裝修妻｣被婆婆壓抑，無法做自己；「陪跑妻｣與老公的生活步調，漸漸不一致了；「頭痛妻｣則因為先生曾外遇，而被折磨着……這部以露骨性愛包裝的劇，其實更直指了婚姻中的痛點，也許，正在你我的婚姻中發生着……

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全職主婦為成就先生，犧牲了自己

劇情的主線是由篠原涼子飾演「金魚妻」櫻貫穿，她因為手受傷而無法持續美髮師的工作，為了髮廊的生意，與老公維持假面夫妻。深知妻子經營能力的先生，心中其實有強烈的不安與自卑，不僅掌握家中經濟大權，還不讓她插手髮廊事務，平時更百般言語羞辱，還出軌亂搞測試老婆底線。徹底毀滅老婆的自尊，讓她以為自己甚麼都做不來，是情感與生活中的弱者。

完完全全地，就是Gaslight情緒操控手法。

她在婚姻中失去自我，也失去自由意志一樣，連要喝杯茶都不敢說出來，配合着喜愛咖啡的老公，活得小心翼翼。直到遇到金魚店老闆，櫻才想起來了：自己是個喜歡喝茶的女人、是個想要拿起剪刀再成為設計師的女人。被喚醒了出走的決心。她的處境，也呈現了許多日本全職主婦被壓抑的困境。

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婚姻中，窮得只剩下錢

石井杏奈飾演「陪跑妻」，與先生原本是一對平凡小夫妻。但老公為了要「給兩人更好的生活品質」，搬到了高級公寓，自己每天拼命工作，回家對對老婆毫不關心。也要老婆辭去工作。沒了工作又沒老公陪，窮得只剩下錢，失去了婚姻的意義。

錢雖然很重要，但對她來說，兩人的步調已經漸漸不一致了，她也無法提起興致陪老公慢跑了！幸好在出軌邊緣，兩人及時醒悟，挽救了婚姻危機。

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無性婚姻，未嘗是一種冷暴力？

中村静香飾演「外包妻」優香，即使換上性感內衣了，但是老公對她完全還是激不起一絲沒慾望，讓她懷疑起自己的女性魅力。

賴戶沙織飾演「便當妻」朔子，賢慧得無可挑剔，但老公卻看不到她的美好，強迫她與別的男人肢體接觸，才能產生興致。完全不尊重妻子的身體與自由意志。

第一集中，與金魚妻老公出軌的裝修妻，在聚會場合中說：「妻子需要有理由才能跟她以外的男人上床嗎？女人也有慾望，對男人來說，出軌被認為是一種本能，我們必須有些悲情故事才能讓它合理化，這很可笑吧？」女人的身體，也是有感覺的，不被滋潤照護，也是會枯萎的。她們內心渴望的不只是性，而是渴望被珍視、渴望證明自己的價值。

而這兩個妻子，最終也無法再無性婚姻中繼續壓抑下去。

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婆媳問題，就是夫妻的問題！

「裝修妻」的老公是一位媽寶，婆婆貌似尊重，實際上卻不准媳婦有意見的行為，讓她只能帶着假面具生活。而婆婆即將要搬來同住，又讓這壓力鍋到達了頂點！

裝修過程中，她所能為自己爭取的，就是一方小小的化妝間。沒想到最後這提議還是被婆婆否決。在壓力面臨崩潰之際，她選擇外遇尋求慰藉。

至少，身體是自己的，當外遇的這一刻，婆婆無法介入在他們之間！

溝通才是解方，等病徵出現，就已經太遲了

這六位妻子與先生都有一個共通點：他們的溝通管道並不暢通！

在婚姻中，我們經常怕傷害對方，對對自己的不滿避而不談，結果裂縫愈來愈深。

劇中的金魚隱喻着婚姻關係。透過金魚妻口中那句：「養金魚的訣竅，最重要的是仔細觀察，如果注意到出現一種疾病的症狀，通常都已經太晚了。」

心靈相通的婚姻，通常不會引發女人外遇。外遇，就像病徵，撕開幸福的糖衣，底下坑坑巴巴，潛藏着已經快火山爆發的婚姻問題。

婚姻就像養金魚一樣，金魚需要乾淨的水，如果你要把牠養在小魚缸裏，需要請每天換水，剛剛好的飼料，溫度保持恆溫，還要要清掉魚缸裡的髒污。雖然有點麻煩，但如果花了心思，金魚就可以活得漂漂亮亮，充滿生氣！

願我們的婚姻，都是生氣勃勃、漂亮的金魚。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：《金魚妻》妻子為何跨越了那條底線？犀利直指婚姻痛點：她們，都是想證明自我價值的女人】