童裝開倉｜Kingkow、Moonstar等多個品牌減價　連身裙最平$100起

尖沙咀海港城定期會舉行各種不同主題的開倉減價優惠，最近就有男女及嬰童服飾用品勁減優惠，不少大牌子的童裝、鞋都有減價，踏入春天天氣開始熱，是時候購買新衣服給仔女啦！



海港城今次舉行《男女及嬰童服飾用品勁減》，多款童裝品牌激減，包括Anpanman、Babymio、Bombol、Green Cosmo、Kidsme、Kingkow、Lion Bear、Moodytiger、Moonstar及Organic Cotton等，有機棉衫仔、包被、童裝衣服等都有減價，麵包超人童裝折後$90/件，Moodytiger 亦特設$98及$128專區，高質運動童裝moodytiger 亦有多款防水透氣的戶外運動童裝，低至$98起。按圖即睇精選減價童裝服飾：

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除了童裝服飾，場內亦有BB襪、玩具、童裝鞋及帽子、口水肩等嬰幼兒用品以優惠價發售，爸爸媽媽必買！按圖即睇精選嬰幼兒用品、玩具及童裝鞋：

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《男女及嬰童服飾用品勁減 Fashion & Kidswear Sale》

日期：2022年3月30日-4月5日

時間：11:00am – 8:00pm

地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

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