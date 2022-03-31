特別假期活動｜免費下載65頁親子遊戲冊　程人富、岑珈其齊開Live

因應疫情嚴峻，全港幼稚園、中小學都正在放特別假期。疫情之下，留家抗疫是最能保護家人的做法。不過，小朋友精力充沛，留在家中無所事事也會令父母極為頭痛，更不想小朋友白白浪費假期。有2間NGO特意設計了網上活動，適合一家大細一起參與！



免費下載遊戲冊

女青-Y SENse設計了一套65頁、共提供20個在家親子遊戲的遊戲冊《不疫樂乎！在家親子訓練遊戲册》在其Facebook專頁免費下載。遊戲冊有5大主題，包括小肌肉、多感官、專注力、執行功能、社交，讓小朋友和家長一日玩一個，齊過一個有意義的假期！

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程人富、岑珈其開Live解悶

香港家庭福利會亦為了讓一家大細共度特別假期而設計了一系列的網上工作坊，而在今個星期六（4月2日）將在Facebokk開Live和大家聊天談心，嘉賓有社工張詠珊女士，還有YouTuber程人富和藝人岑珈其，一起講冷笑話、快問快答，還有即時問答，切勿錯過。

直播內容：



• 屋企冷笑話：成日喺屋企，悶唔悶啲？一齊笑吓啦！



• 快問快答一起傾：疫情下嘅呢啲抉擇，你又會點揀？



包括疫下飲食、疫下情侶及疫下情景議題



• 疫下我想講：家家有本難唸的經，面對唔同性格嘅屋企人，喺唔同情況下，你會講啲咩呢？



• 嘉賓及專家即時回應觀眾問題及留言



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