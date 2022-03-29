日圓匯率創新低｜媽媽網購好時機　推介4間日本童裝玩具網站

日圓近日急貶，100日圓兌港元已跌破6.4算。現時又正值換季，是媽媽們為小朋友購入日本童裝、玩具的好時機！雖然現時仍未開關去日本親自採購，但到網上也能到受歡迎的店鋪購物，今次就介紹N個人氣童裝及玩具網站讓媽媽挑選心頭好。



西松屋

日本童裝店西松屋是媽媽在日本旅行時必去！服裝不只齊全，而且價錢非常便宜！現在西松屋還在做換季大減價，十分抵買！

按此查看：西松屋

+ 3

DADWAY

日本知名嬰幼專櫃ＤAYWAY也在做換季優惠，低至3折！除了童裝，還有BB車、孭帶、嬰幼玩具，一應俱全。DADWAY定價較西松屋高，但在匯率貶值下也顯得十分抵買！

按此進入：DADWAY

+ 1

BABYDOLL

喜歡迪士尼的媽媽小朋友可以在BABYDOLL盡情選擇，最平990日圓一年T恤（稅後1089日圓），兌成港幣不需100元！而且尺碼較大，中童也有很多選擇，大人小朋友也能選到心頭好。

按此進入：BABYDOLL

+ 5

Happinet Online

這個網站有很多不同卡通人物的玩具，包括麵包超人、LEGO，還能按年齡去看玩具推薦，真是一個巨型的玩具倉庫一樣。無論是想玩樂、益智還是學英文都有相應的玩具提供！

按此進入：Happinet Online

+ 8

網購運送攻略

上述4間網店都設於日本樂天市場，只要登記成為會員就能自由購物，還設有官方轉運(Rakuten Global Express)可供海外用戶使用。平台接納海外信用卡，也有積分獎賞，不時還有限時優惠，適合慳家媽媽留意。