學校推校園靜觀計畫　研究顯示持續練習靜觀可減少壓力抑鬱和焦慮

在日新月異的變化中，為了讓孩子邁向圓滿人生，我校推廣正向教育至今，以強化個人內在能力為目標，通過運用「二十四個性格強項」和「PRERMA」，培養學生正面情緒和快樂感，同時也鼓勵學生用正面的態度面對生活的不開心以及負面情緒。今年，學校參與「賽馬會校園靜觀計劃」，旨在藉著心靈樽練習靜觀，讓學生更加瞭解自己有不同的思想及情緒，學習如何透過呼吸練習專注當下以及回應情緒，擁有幸福感，邁向正向人生。

【撰文：將軍澳東華三院王余家潔紀念小學劉秀萍校長】



何謂「靜觀」？「靜」不是指聽覺上的寧靜，而是心的安靜、安穩，讓自己的心安住於此時此刻；「觀」就是對當下一刻清晰的覺察，觀察當下的身心狀態，以及此時此刻的種種狀況。靜觀是「靜心觀察這一刻」，觀察喜歡或不喜歡的事物、身心狀態及外面的事物。初步研究顯示，持續練習靜觀可以減少壓力、抑鬱和焦慮，改善專注力和執行功能。

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我們透過「心靈樽」來代表我們的心意，裏面的閃粉即代表我們的思想和感受。當我們情緒強烈的時候，就好像大力搖動心靈樽，閃粉在裡面亂飛的狀態，內心很混亂。練習「一呼一吸心靈樽」，不是讓我們趕走不喜歡的心情和混亂的想法，而是透過將注意力放在呼吸時的身體感覺，不用捲入混亂的想法中，讓心神稍稍穩定下來，令自己可以作出更有智慧的選擇去回應事情。我們還有我們特定的「心靈樽姿勢」，來跟我們的「六句口訣」一起做起來：pat pat穩陣、背脊挺直、身體靜止、一手心口、一手肚腩、雙眼瞇埋。

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你體會到了嗎，如果留意到分心，讓我們觀察下個心去了哪裡，然後就像走失的小貓一樣把它找回來，溫柔地將注意力帶回呼吸。

大家每天只需要花數分鐘時間，便可以體驗簡單的靜觀練習，學習去照顧自己，與自己的身心靈重新連繫。讓我們抱著好奇以及關懷的心去察覺當下，無須強行去改變任何事物，而是從容應變不快的念頭、情緒以及身體感受，溫柔地提醒自己專注這一刻，更加包容與接納，給自己更多的自由和選擇。當我們的心能放在此刻發生的事，而不是沉溺過去或擔憂將來，這便是「活在當下，樂活人生」。