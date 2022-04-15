復活節離島遊|長洲、梅窩食玩推介　親子行山玩歷奇活動再睇日落

最近天氣開始炎熱，又有復活節長假，是時候帶仔女去放電！長洲作為香港人最常去的離島，除了吃當然還有不少適合小朋友去的地方！而同樣位於離島的梅窩亦有很多親子好去處，爸爸媽媽可以和小朋友玩足一日！



長洲

長洲最為大家熟悉的就是就是度假屋和長洲糯米糍等傳統美食，還有水質清澈的東灣泳灘，最啱一家人一起去玩足一日！

長洲碼頭 覓食好去處

長洲碼頭有大量餐廳和小食店，最為大家喜歡的莫過於海鮮；另外就是少不了的街頭美食，不得不吃的有長洲馳名糯米糍、大魚蛋、燒魷魚等。

長洲碼頭有大量餐廳和小食店。（歐嘉樂攝）

東灣泳灘 觀賞日落

東灣泳灘是長洲最大的沙灘，每年都吸引不少遊客及港人前來戲水，沙灘水清沙幼，水質一直維持在「良好」，最適合小朋友前往游泳嬉水。不過要留意因應疫情影響，公眾泳灘現正關閉，無法游泳。不過泳灘還能夠觀賞到日落，幸運的話更可以遠眺南丫島及香港仔，大家可以趁日落時分到附近觀賞。

長洲東灣泳灘。（康文署網頁圖片）

小長城

長洲小長城是一條沿著海岸線的海濱長廊，是行山路線「家樂徑」其中一部份，由石路長廊及花崗岩欄杆組成，輕鬆又易行！沿途可以欣賞整個海岸景觀，還有外形趣怪的岩石群，例如人頭岩、龜甲岩、花瓶岩等，欣賞大自然獨有的風景。終點通向觀音灣和芝麻坑，人流較少，清靜怡人。

西園農莊

除了以上路線，亦可以去西園農莊玩足兩日一夜！西園農莊集玩樂和營舍，西園農莊裡面有很多不同的活動及設施，有遙控機動船/風帆船、手工藝工作坊、野外製作叫化雞、滑步車、非洲擊鼓工作坊、脆脆雞蛋仔等；除此之外，西園農莊還有歷奇活動，包括樹頂走廊、平衡車體驗、越野平衡車、草地障礙弓防箭、森林弓防箭、泡泡足球、沿繩垂降體驗、馬騮上樹，每一個項目另外收費。

+ 9

梅窩

和長洲相比，梅窩比較清靜，不過其實梅窩亦有不少適合小朋友去的地點，例如銀礦灣瀑布及銀礦洞，亦可以去銀礦灣泳灘睇日落！

銀礦灣瀑布

去梅窩打卡一定要去銀礦灣瀑布！銀礦灣瀑布是香港其中一個最容易抵達的瀑布，帶著小朋友出行，絕對輕鬆沒難度，瀑布分為上下兩部分，大家可以自由攀上石澗穿梭，不過走動時一定要注意安全。雖然瀑布不算氣勢磅薄，不過在雨季流水較急速時，瀑布有種流水飛瀉之感，有透心涼的感覺，瀑布隔離就是銀礦灣瀑布公園，裏面中式涼亭增添古色古香的感覺！

銀礦灣瀑布是香港其中一個最容易抵達的瀑布，帶著小朋友出行，絕對輕鬆沒難度。（資料圖片）

銀礦洞

如果喜歡刺激想要冒險，可以再由瀑布往上走，到銀礦洞一探究竟。這個礦洞因為昔日曾經開採白銀而得名。

銀礦灣泳灘

銀礦灣泳灘近梅窩市中心。由於位於離島，平日人流較少，因此環境比起長洲、南丫島的沙灘更加寧靜，適合想休閒享受寧靜時光的人士！不過要留意因應疫情影響，公眾泳灘現正關閉，大家想去就只能在附近睇日落，無法游泳。

銀礦灣泳灘。（資料圖片／梁鵬威攝）

麥生記冰室 必食三層架High Tea

冰室開業60多年，在梅窩無人不識，裝潢仍保留舊式冰室的設計，有老香港味道，店內除了一般茶記食物，還有懷舊滾水蛋、忌廉溝鮮奶、公司三文治供應，更有三層架下午茶，有港式西餅、多醬雜果沙律、炸薯條、咖喱角等小食，份量足連3杯飲品，夠晒飽肚。