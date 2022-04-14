復活節｜十大親子野餐好去處　大草地適合小童放電曬太陽

近日陽光普照，又有微風，加上復活節假期將至，家長不妨與子女外出野餐，享受大片草坪的寧靜，呼吸新鮮空氣。其實港九新界都有各種不同景觀和風格的公園，大部分交通都十分方便，一家大細前往也不會太麻煩，家長要盡情享受孩子復課前的親子時光！



中西區海濱長廊三號碼頭

中西區海濱長廊 - 西區副食品批發市場段的「海中心公園」由海濱延伸至碼頭，佔地約5200平方米，4個碼頭各有主題，當中三號碼頭「休憩園地」有一大片草地及設有椅子，市民可以席地而坐，休憩或野餐皆可。一號碼頭亦設有以海事為主題的兒童遊樂設施（暫時關閉），適合12歲或以下小朋友，玩足一日也不怕沉悶。

開放時間：24小時

地址：石糖咀豐物道8號

交通：由香港大學港鐵站B2出口出發，步行10至15分鐘便可到達公園正門。德輔道西和皇后大道西亦有不同巴士及小巴線途經，乘搭電車可於屈地站或石塘咀總站下車，步行約10分鐘亦可到達。

中山紀念公園

中山紀念公園由西環三角碼頭改建而成，佔地約4.22公頃，公園內有本港少見的圓形草地，中央放置了孫中山銅像，可以容納過百人野餐或坐下休憩，草地還可遠眺維港景色。另外，兒童遊樂場的遊廊是以孫中山先生入讀的中央書院（今皇仁書院）的柱廊式建築為藍本，而遊樂場則以鐵路為主題，向孫中山先生主張發展鐵路交通、推動中國經濟及工業現代化的思想致敬，家長在野餐休憩同時，亦可趁機跟小朋友訴說歷史故事。

開放時間：24小時

地址：西營盤東邊街北

交通：港鐵西營盤站A2出口，約5分鐘步程。

中山紀念公園（資料圖片）

數碼港海濱公園

數碼港海濱公園位於港島南區薄扶林貝沙灣前，佔地24公頃，雖然交通不算太方便，卻反而有種遠離市區的舒適閒逸。公園內有一片面向大海的大草地，近海位置亦有噴水池、小徑及涼亭，加上鄰近數碼港商場，超市、餐廳及洗手間一應俱全，非常適合一家大小或者帶同寵物一起放電！

開放時間：每日早上7時至晚上11時

地址：鋼綫灣數碼港道100號

交通：

巴士 - 30X（來往數碼港及中環交易廣場）、42C（來往北角碼頭及數碼港）、73（來往數碼港及赤柱市場）、107P（來往紅磡海逸豪園及數碼港）、970（來往數碼港及深水埗蘇屋邨）

小巴 - 10（來往銅鑼灣–數碼港）、69X（來往銅鑼灣-數碼港）、58（來往堅尼地城站–香港仔）、69（來往數碼港-鰂魚涌）、69A（來往數碼港-香港仔湖南街）

數碼港海濱公園（網上圖片）

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南昌公園

位於深水埗區的南昌公園佔地約3.83公頃，園內草坪的面積達2萬平方米，是全港所有公園中最大。草坪被行人徑分為五部分，其中一塊草坪旁邊就是兒童遊樂設施（暫時關閉）。

南昌公園非常「就腳」，在南昌港鐵站D1出口出發，只要過一條馬路即可到達。園內的黃花風鈴木亦大多於每年2月底至4月開花，一眾家長如果想影靚相，就要趁早喇！

開放時間：24小時

地址：九龍深旺道 20 號

交通：港鐵南昌站D1出口，過馬路到公園入口；九巴12（循環線 - 尖東站至海麗邨）；城巴A21（機場地面運輸中心來往紅磡港鐵站）

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佐敦谷公園

佐敦谷公園佔地6.3公頃，是觀塘區內最大的公園。園內兩片大草地合共達10萬平方呎，而且公園位處山谷地帶，附近幾乎沒有高樓大廈阻擋，景觀特別開揚。園內亦有迷宮花園、遙控摸型賽車場、溫室、園藝教育中心及兒童遊樂場（暫時關閉），喜歡靜態或動態活動的小朋友都可以盡興而歸。

開放時間：每日上午5時至晚上11時

地址：九龍觀塘新清水灣道71號

交通：港鐵彩虹站B出口，步行約20分鐘；九巴27（來往順天及旺角）；九巴29M（來往順利邨和新蒲崗）；九巴23（來往觀塘碼頭及順利邨）

西九海濱長廊

西九藝術公園是近年大受歡迎的休閒好去處，除了鄰近尖沙咀及港鐵九龍站外，公園內多處都有大草坪，可以飽覽維港的無敵大海景，一大班人可以散步或野餐，甚至可以在園內的單車場踩單車。西九海濱長廊也是少數歡迎寵物內進的大型休憩場地，更加適合一家大小帶同毛孩一齊放電。

開放時間：每日上午7時至晚上11時

地址：尖沙咀西九文化區、九龍尖沙咀柯士甸道西與雅翔道交滙處

交通方式：港鐵九龍站E4或E5出口，步行約10分鐘；港鐵柯士甸站F出口；港鐵九龍站乘搭專線小巴26D至西九文化區

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迪欣湖

位於大嶼山的迪欣湖遠離喧鬧繁囂的城市，鄰近香港迪士尼樂園，雖然位置較偏僻，但勝在擁有全港最大的人工湖，遊客可在湖邊散步、慢跑，或騎著腳踏遊覽車欣賞湖景，亦有不少人逗留至傍晚時分觀賞日落，適合一家人好好親近大自然，享受寧靜的休閒時光。園內也有以海洋為主題的兒童遊樂場，不怕濕身的小朋友可以大玩遊戲噴泉。

開放時間：每日上午9時至晚上7時

地址：大嶼山竹篙灣迪欣湖活動中心

交通方式：港鐵迪士尼站步行約15分鐘；於青嶼收費廣場轉乘R8循環線巴士到迪欣湖

大埔海濱公園

大埔海濱公園是本港最大的公共公園，除了設有多個兒童遊樂場，也有模型船水池、草地滾球場、門球場、緩跑徑/健身徑、西式花園，更有巨型花海 ，可觀賞雀尾花、矮牽牛、金苞花、一串紅、百日菊的花卉。小朋友可以在草地上野餐，也可以放風箏，亦可到園內的昆蟲園觀看不同的昆蟲標本與模型，了解昆蟲的身體結構、生長過程及對自然生態的適應情況。

開放時間：全日24小時；昆蟲屋由上午8時至晚上7時；香港回歸紀念塔由上午7時至晚上7時）

地址：新界大埔區大埔大發街

交通方式：九巴72A、73、73X、75X、271、275R、74K、75K、71K或71S；或乘搭K17號港鐵接駁巴士；港鐵大埔墟站出發，步行30分鐘

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元朗公園

佔地7.5公頃的元朗公園依山而建，設計盡量保留原有的地形和樹木，並且廣植多個不同品種的花木。山崗上建有百鳥塔，樓高30米，低層是85平方米的開放式鳥舍，飼養了輝椋鳥、綠背金鳩、灰喜鵲等逾20種鳥類。公園內亦有瀑布花園、兒童遊樂場（暫時關閉）、健身徑和噴泉廣場等設施，適合小朋友跑跑跳跳，親近大自然。

開放時間：全日24小時；百鳥塔每年4月至9月由上午8時至中午12時及下午1時至下午6時、每年10月至3月由上午8時至中午12時及下午1時至下午5時30分

地址：元朗公園北路

交通方式：港鐵元朗站轉乘輕鐵610、614、615；九巴68X、268X、268B、268C、968、76K、276、276P等

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香港單車館公園

香港單車館公園佔地約5.3公頃，中央草坪接近一個標準足球場大小，雖較其他公園細小，但園內另設人工湖、極限運動場、運動攀登牆、兒童遊樂場和模型船池（有關設施暫時關閉），設施非常多元化。開放時間：全日24小時

地址：將軍澳寶康路105-107號

交通：港鐵坑口站步行約5至10分鐘

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不過要注意，現行社交距離措施將維持至4月20日，包括禁止在公眾地方進行兩人以上的羣組聚集、禁止涉及兩戶以上的人士在私人地方進行多戶聚集、在公共交通工具及所有室內與戶外公眾地方均須佩戴口罩，而所有康文署的設施亦關閉。前往野餐或到公園休憩的人士盡興之餘，也記緊要遵守社交距離措施。