復活節親子活動│超易整免焗DIY蛋糕套裝 　5個步驟完成美味又好玩

在疫情之下，今個復活節兒童玩樂場所仍未開放，家長要想想有什麼可以與小朋友一起做，近年十分流行自製蛋糕，但對於廚藝不精、或者家中空間及廚具不足的家長來說也較難實行。日本流行已久的DIY手作蛋糕套裝近日終於在香港有售，整個手作蛋糕套裝工具齊備，由蛋糕、忌廉、名牌、刮刀等都包含在內，說明書圖文並茂，就算對整甜品零經驗都沒問題，非常適合小朋友，也不需要使用焗爐，餅店推出的蛋糕及忌廉味道美味，出品是有品質保證。

(攝影：許珞珩)



Cake-It-Easy手作蛋糕套裝，工具配件齊全，包括：3件海綿蛋糕、2個唧袋、蛋糕盒、蛋糕底托盤、忌廉、蠟燭及蛋糕刀、三角刮刀、朱古力牌、朱古力筆、忌廉唧咀、朱古力釘、七彩糖針、迷你曲奇、綿花糖、蛋糕製作指引全部各一件。

對於烘焙新手來說，這套DIY蛋糕套裝實在方便，只要跟住圖文並茂的蛋糕製作指引，5個步驟即可以製作美味的鮮忌廉蛋糕；如果喜歡吃水果，也可以另外加入水果在蛋糕之中，製作當日因為看到士多啤梨新鮮又大粒，而家中剛好有橙，於是放入蛋糕之中，令其變成雜果蛋糕，味道非常美味。

即睇5個步驟完成鮮果忌廉蛋糕：

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A1 Cake-It-Easy手作蛋糕套裝

售價：$148