防蚊貼士|穿四種顏色衫最惹蚊　媽媽必學6個簡易防蚊技巧

天氣開始炎熱，很多人說深色衫惹蚊，郊遊時要穿上淺色衣物，原來這個說法只正確一半！美國有研究顯示，有4種顏色最惹蚊，最易引起蚊的興趣，另外亦有4種顏色最避蚊。爸爸媽媽帶小朋友外出時要留意！



美國華盛頓大學一項研究顯示，蚊子特別喜歡紅色、橙色、黑色或青色（cyan，綠藍色）。研究人員以病媒蚊「埃及斑蚊」（Aedes aegypti）進行追蹤實驗，觀察雌性埃及斑蚊在不同的視覺環境及氣味提示之下的行為偏好。研究人員會噴灑特定氣味，並給予不同類型的視覺模式，像是彩色圓點或人手等。

實驗發現，埃及斑蚊在沒有任何氣味提示的情況下，蚊子基本上會忽略空間底部的點，不論是任何顏色。在噴灑二氧化碳後，蚊子會持續忽略綠色、藍色或紫色的點，但如果點的顏色是紅色、橙色、黑色或青色，蚊子就會朝它飛去。不過並非代表穿上綠、紫、藍及白色衣服就能夠完全防蚊，因為人體皮膚，不論膚色，都會如紅橙色調般發出較長波長，但衣物顏色就能夠有助防蚊，研究人員嘗試戴上綠色手套把手伸進有大量二氧化碳及蚊子的箱內，發現蚊子真的對研究人員的手沒有興趣。

依據過去研究，雌性蚊子偵測到二氧化碳後會提高活動度，搜索周圍空間，推測是在尋找叮咬對象。而此次的彩色斑點實驗顯示，蚊子辨別出二氧化碳之後，更喜歡把目光停留在視覺光譜中的某些波長。華盛頓大學生物系研究員里費爾（Jeffrey Riffell）形容，這狀況就好像人類聞到美味食物香氣的狀況雷同。

綠、紫、藍及白色衣服能夠有助防蚊。（圖片：Shutterstock）

依據過去研究，雌性蚊子偵測到二氧化碳後會提高活動度，搜索周圍空間，推測是在尋找叮咬對象。而此次的彩色斑點實驗顯示，蚊子辨別出二氧化碳之後，更喜歡把目光停留在視覺光譜中的某些波長。華盛頓大學生物系研究員里費爾（Jeffrey Riffell）形容，這狀況就好像人類聞到美味食物香氣的狀況雷同。

美國研究顯示，蚊子特別喜歡紅色、橙色、黑色或青色（cyan，綠藍色）。（圖片：Shutterstock）

即學6個簡易防蚊技巧 出遊前做足準備

１. 嚴選兒童適用驅蚊劑等驅蚊產品

避蚊胺 (DEET)，是目前最有效的驅蚊物質，它會散發一種蚊子極其討厭的氣味，避免蚊子纏身。有研究指出，DEET濃度達20%或以上的驅蚊劑，能夠保護使用者長達5-8小時。但由於兒童皮膚幼嫩，建議家長應使用DEET濃度10%以下的產品。

２. 穿著淺色寛鬆及材質通爽的長袖衣褲

炎炎夏日進行戶外活動，小朋友難免會汗流浹背，令驅蚊劑隨汗水流失而失去功效，需要重新使用驅蚊劑。因此建議家長安排小朋友穿著寛鬆、材質通爽的長袖衣褲，避免露出太多肌膚，亦方便身體散熱和排汗。蚊子比較畏懼強光，而淺色可反射光線，防止牠們靠近。

３. 使用有長效防蚊成份的衣服浸洗液

另外市面上有適合蠶豆症及幼兒的防蚊、蟎、蚤、蟲浸洗液，不少家長都會使用浸洗液浸洗小朋友的衣服。

４. 流汗後盡快清潔身體

當運動、體力勞動後，應盡快洗澡或以濕紙巾抹走汗水，以及更換乾淨衣服。除了可處理難聞汗臭味，更可降低身體溫度，以蚊子無法追蹤。

５. 避免化妝或使用頭髮造型產品

化妝品及頭髮造型產品中都含有一種脂肪酸，名為「硬脂酸」，這種化學物質對蚊子具有很大的吸引力。如果想避免蚊叮蟲咬，請盡量少用這類產品。

６. 栽種植驅蚊植物

部分植物如：迷迭香、薄荷、香茅草，其葉子會散發特殊芬芳氣味，令蚊子敬而遠之，達到驅蚊防蟲的效果。