慈雲山屋苑走廊有大量螞蟻出沒　滅蟲專家建議3招避免螞蟻入屋

最近天氣回暖，不少昆蟲開始出現，除了有網民發現開始有14粒臭屁蟲卵，最近有慈雲山網民表示，電梯大堂有大量螞蟻出沒，非常可怕。滅蟲專家任永強表示這種小黑蟻屬於常見的家居螞蟻種類，會有如此大量的小黑蟻出沒在電梯大堂，有機會是屋苑外有枯木，或曾噴灑殺蟲水，將小黑蟻驅趕至陰涼位置。



日前有網民在Facebook專頁《慈雲山資訊交流》中表示，在家中電梯大堂發現有大量螞蟻出沒，問大家發生什麼事，應該怎樣求助。有網友回應應該找保安處理，並在家門前噴灑藥物，避免入屋。滅蟲專家任永強就表示，這種小黑蟻屬於常見的家居螞蟻種類，行動速度較快，常於戶外走廊或人行道上活動。通常在打風、落雨或炎熱天氣下會較多出沒，不過最近天氣並未去到會導致小黑蟻成群出沒，推測最大機會是屋苑外有枯木、發霉後吸引小黑蟻聚集，或曾噴灑殺蟲水，令小黑蟻避至陰涼位置。

3招要避免蟻入屋

任永強亦表示，要避免蟻入屋，最重要一定是保持衛生，「小黑蟻喜歡甜食，因此要將食物，特別是甜食，例如餅乾、朱古力等密封收好，以免吸引小黑蟻入屋。」，另外任永強亦建議可以在門縫、渠口、窗邊噴灑檸檬汁或白醋「螞蟻經常會在外牆、渠位爬入屋，喜歡甜味但害怕酸味，因為檸檬汁或白醋能夠有效阻擋小黑蟻入屋。」，任永強亦建議可以將風乾檸檬片吊在櫥櫃內，並強調：「最重要是保持家中衛生。」

滅蟲專家建議，要避免蟻入屋可以在門縫、渠口、窗邊噴灑檸檬汁或白醋。（圖片：unsplash）

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