迪士尼樂園4.21重開　維持五天開放、可網上預約尊享卡優先暢玩

政府宣布本港最新防疫措施，小朋友期待已久的主題樂園終於可以重新開業。香港迪士尼樂園宣布4月21日重開，維持一星期開放5天，需在網上先行預約。樂園亦推出不同價格的「迪士尼尊享卡」在網上預訂，持卡可優先暢玩熱門遊樂設施。而持有今年1月7日至6月14日內到期的有效門票，亦可以在6月15日前入園。



本港防疫措施鬆綁，香港迪士尼樂園亦宣布在4月21日重開，將維持一星期五天開放，逢星期二、四暫停開放，直到另行通知。樂園應政府要求實施人數管制，賓客需要持有效門票並在先在網上預約，預約將於 4月16 日中午12時正開始。「奇妙處處通」會員可於今天晚上9時開始於網上入園預約。所有賓客可於到訪前90日內在網上預約入園，過程中須作出健康聲明。

香港迪士尼樂園將於4月21日重開。(資料圖片)

推全新「迪士尼尊享卡」

樂園推出全新的「迪士尼尊享卡」，賓客在網上購買後可優先暢玩熱門遊樂設施，優先入場並於預留區域觀賞人氣娛樂表演，節省等候時間。賓客可從受歡迎的遊樂設施當中揀選一至八項設施通行，以及一項娛樂表演通行，價格由$79至$379。

八項設施包括：灰熊山極速礦車、蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！、迷離大宅、鐵甲奇俠飛行之旅、星戰極速穿梭、太空飛碟、米奇幻想曲、小熊維尼歷險之旅、玩具兵團跳降傘及轉轉彈弓狗。而娛樂表演可於以下 2 項指定娛樂表演選擇 1 項優先入場，並於預留區域觀賞：《迪士尼尋夢奇緣》舞台匯演、《迪士尼魔法書房》。

「疫苗通行證」要求

在「疫苗通行證」的安排下，所有進入或身處樂園及餐廳堂食的賓客必須符合「疫苗通行證」要求，獲法例豁免人士除外。賓客必須隨身攜帶其新冠疫苗接種紀錄或醫學豁免證明書，並在有需要時向演藝人員出示以供檢查。「疫苗通行證」下的新冠疫苗接種要求將分三個階段進行。

所有餐飲處所及表列處所強制使用「安心出行」

按政府法例要求，所有賓客（獲豁免人士除外）進入表列處所及餐飲處所堂食前必須使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼。

(機構提供圖片)

健康及安全措施至為重要

樂園重開後會繼續參照政府及衛生部門的最新規例及指引，謹慎防疫，執行健康及安全措施如體溫檢測、佩戴口罩、社交距離、及加強清潔消毒。 香港迪士尼會配合政府最新指引，持續審視及調整樂園的營運及相關安排。