海洋公園4.21重開推多項門票優惠　4.14下午6時起網上預約入園

政府今日宣布將於4月21日起放寬防疫措施，其中海洋公園就推出45 週年優惠，只要香港身份證號碼有有「45」兩個數字順序連續排列，即可享門票半價優惠；有「4」 或「5」字出現則可享門票八折優惠。兩款優惠均包括港幣 30 元電子購物現金券。



海洋公園今日宣布將於 4 月 21 日重開，每週開放6天（星期二除外），並於今日（14日）下午 6 時起開始接受網上 預約入園。於2022 年 4 月 21 日至 6 月 30 日期間，公園將推出全日優惠套票。成人只需港幣 360 元，小童港幣 216 元，即可全日在山下海濱樂園和山上高峰樂園盡情遊樂，更可獲贈港幣 30 元電子購物現金券。

海洋公園宣布將於 4 月 21 日重開。（圖片：海洋公園）

另外，適逢今年是海洋公園 45 週年生日，見「字」有賞。於 2022 年 4 月 21 日至 6 月 30 日期間， 訪客如香港身份證號碼有「45」兩個數字順序連續排列，即可專享門票半價優惠;有「4」 或「5」字出現則可享門票八折優惠。兩款優惠均包括港幣 30 元電子購物現金券。

海洋公園就推出45 週年優惠。（圖片：海洋公園）

而大受歡迎的「星夜高峰 Glamping」亦於於 2022 年 4 月 21 至 5 月 22 日期間重啟，新一輪的「星夜高峰 Glamping」將於 4 月 14 日下午 6 時起接受報名 ,有興趣的爸爸媽媽記得留意！

海洋公園露營活動「星夜高峰Glamping」（海洋公園提供相片）

有關已買門票、年票、生日安排，園區將於今日稍後時間公佈細節。