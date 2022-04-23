夫妻｜暖男老公忘晾衫　老婆半夜摷醒他去做　他嘆：體諒消失了？

現在大衆都有家事平均分擔的觀念，而以往女性就應該全部做好的想法也越來越少，甚至有許多男性為了體貼太太的辛苦，而自動自發的承擔所有，但卻有人因此而吃到苦頭。



有社員在爆怨公社發文表示，婚後為了體貼太太而包辦一切家事，但卻只因為忘了曬衣服而半夜被太太叫醒，讓他感嘆：體諒從生活中消失了？

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各位太太，如果妳半夜起來發現老公洗了衣服忘記晾，是會：

1. 幫忙晾

2. 等老公睡飽了叫他晾

3. 立刻把他叫起來晾



社員們紛紛回答：

．「1幫忙晾；如果大家都很忙又很常忘記晾的話，換一台洗脫烘的洗衣機就沒有曬衣服的困擾了」



．「2 誰開洗衣機洗衣服誰晾⋯（夏天除外，夏天我家是我處理家裡的家事，陽台晚上太容易遇到蟑螂了我無法⋯）阿如果因為放太久才晾臭掉了，大不了就重洗一次」



．「1.幫忙晾啊，不過我老公有潔癖，他不會忘了晾，反而都是我洗完就忘了然後老公幫我晾」



．「基本不是1嗎？除非你們本來的關係就很差，不然這點小事都不能互相要怎麼相處」



．「1幫忙晾，男女生都一樣 只有一方做事的 早就沒有甚麼互相可言了」



．「這還用問嗎當然 看到隨手晾啊夫妻之間連這個都要計較拜託不用在一起了吧， 家又不一個人的 ，現在的人是有多計較啊」



．「我會幫忙晾～夫妻間彼此互相」



．「應該會看洗多久了 如果過很久 明早重洗晾起來 如果還沒洗好就睡了 就自己晾啊 衣服他也不是只洗自己的，我有上班時 家事老公一手包辦外加顧大寶，但他也有上班，換我在家帶二寶就我帶兩個兼家事讓他可以上班就好，夫妻是互相的，沒有什麼事是誰應該的。」



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看着大多數的社員都選擇1和2，讓事主不禁感慨：

「選1，2的太太們，羨慕妳們的另一半。有位寫4.把他踹起來重洗一次，我老婆應該可以和妳結拜。至於更貼心說要幫忙重洗的，在我家不會發生。因為結婚以來，我沒讓她洗過衣服煮過飯，所以此類家電她一概不會用。最後只想問，是不是我都包辦一切，所以體諒從生活中消失了？」



看完帖內的留言，許多人都勸說「好好溝通吧」！

「累了不想曬就放置不要曬，臭了再重新洗就好，我都這樣，大家都忙，有空才會幫老公曬衣服，如果勉強自己不去溝通，以後體諒這詞就會消失、愛也是一樣，婚姻要學習經營，我正在努力」



「我家是我洗衣服，有時候隊友放假，看到洗好他曬。你全撈起來做，只會被當應該的。沒有什麼學不會的，我的規矩就是要一人一半！我煮你洗，我洗你曬、你吸地我拖地....不然，各做各的也ok。看誰撐不住 。人性就是賤，當一方付出比較多時！就會被當理所當然。」



「要溝通，沒有甚麼事是誰應該的，我是那種放隔夜再晒也沒關係的」



「你沒讓他洗過衣服煮過飯那只能怪你自己把她寵壞囉！結婚不是一個人的事，家事當然也不是囉！」



「其實體諒對方包辦一切，很容易這些就變成自己的事，沒有性別之分」



【本文獲「爆料公社」授權轉載。】