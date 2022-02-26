婚姻｜夫婦吵架怎辦？兩性作家分析9個可能　只有1個機會可獲原諒

無論是情侶、夫妻，都一定會遇到吵架、鬧脾氣的時候，就算在一起很久、結婚多年也依舊躲不掉這個百年難解的習題！台灣知名作家旅遊作家「藍白拖」時不時會在Facebook專頁上分享與老婆「大A」的婚姻日常。日前他在Facebook分享一張樹狀圖，並寫下：「上星期六一家人出門玩，不小心和大A在路上吵架，有感而發做了一張簡報圖。」精闢的分析引發網友共鳴，更有兩萬五千人狂讚：「這SOP正解，這圖應該附在戶政事務所，登記結婚應知事項！」



夫妻吵架的九種情境

藍白拖所分享的樹狀圖是在分析夫妻吵架時，老公面對問題的態度。但最好笑的是一共列出了九種處理辦法，卻只會得到兩種極端結果：只要老公沒有及時、馬上先道歉，不管怎麼做、甚至還跟老婆爭吵，即便事後再道歉，結果都一樣「死定了」！藍白拖本人也在文章底下留言：「自從結了婚，我的簡報技巧突然變好了。」精闢的分析結果引發廣大網友的回響：「要是每個老公都懂得這個大道理就世界太平了！」、「是個男人就硬漢一點，一開始就選擇道歉不就不用搞那麼多事了不是嗎？」還有人犀利點出最後一個問題：「還少了一個：老公就算先道歉，但如果說不出自己哪裡做錯、或是說錯自己錯的地方，還是『死定！』」

（Facebook / @藍白拖）

為錢爭吵，只會降低婚姻品質也讓愛情走味

而藍白拖和大A也曾分享過兩人的育兒經驗，先有後婚的他們少了結婚後的磨合期，直接面對的是小孩「香火」的出生，尤其對要哺乳又要照顧小孩的大A無疑是種壓力，她分享：「兩個作家，三房兩廳，書房沒人寫稿，廚房也無人做菜，通常只有主臥室的燈火通明，晚上還一直聽到開開關關的聲響。」因為生活重心全都圍繞在「香火」身上。持續幾個月後，大A忍不住提出把小孩交給保母來帶，這樣她至少能喘口氣、回歸工作。但藍白拖卻說沒關係自己會帶，結果遇上小朋友哭鬧時，還是大A先受不了，當時她相當不悅的說：「你寫稿重要，我寫稿就不重要了？」而結婚多年後，大A也在多「為錢爭吵」中體悟出「基本上能用錢解決的就用錢解決！」不然彼此為錢爭吵，反而降低婚姻品質。

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婚姻裡不會每天都有粉紅泡泡，但它絕對深刻又真實

原本的兩人世界，活生生加入一個小孩，確實讓他們夫妻措手不及。曾經也認同「孩子是愛情的墳墓、婚姻的殺手」的大A，在結婚、相處多年後，反而覺得小孩是愛情裡的「保險箱」，先把暫時用不到的愛情和婚戒放進保險箱裡，等過幾年，孩子大了，慢慢找回夫妻兩人的時間，再去保險箱裡把愛情拿出來。大A分享，兩人在一次爭吵後，突然發現「香火」發燒了，急匆匆的帶小孩看醫生，全部專注力都放在照顧小孩上，回過神想起之前的爭吵，反而覺得不那麼重要了。大A也說，婚姻像是一場跋涉，過程辛苦，但最後會一起看到不同風景，雖然婚姻裡的愛情不可能每天充滿粉紅泡泡，「但它絕對是最真實的經歷。」

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