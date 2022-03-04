婚姻｜在一起卻很寂寞　10種狀況猶如婚內失戀　性生活差只排第9

婚內失戀…好不容易走進禮堂的兩個人最終換來失戀的悲傷，到底發生甚麼事呢？



婚內失戀是甚麼？

結婚後也會失戀？其實在一段婚姻關係中，往往都會經歷許多難題，即便當初浪漫的許下了承諾，但隨着婚後產生的問題卻都始料未及，即使擁有家庭後，也會有失戀的感受，稱為婚內失戀。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了讓人心有戚戚焉的婚內失戀的悲涼狀態：

若婚姻是如此，難怪有些人覺得「在一起卻很寂寞」：（按圖了解）

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No.10 有困難卻得不到另一半支持

從交往到結婚，當初的期待的或許就是1+1大於2，當人生遇到困難時，有另一半的支持、鼓勵和陪伴。

但現實總是事與願違，婚後習慣了對方，許多事情變得理所當然，下班後忘記了以前都會有的親切問候，也忘記了睡前一起聊聊天，甚至有些家庭到最後，連一起討論困難的時間都非常缺乏，即便其中一方透露出困難，但另外一方卻不理解的時候，這時仿佛就如失戀般難過啊！

No.9 性生活不美滿

性生活對許多人來說，是一段親密關係的重要一環，熱戀時彼此總是會為對方增加情趣，為增加感情，再怎麼忙都不會忘記要把握和對方近距離接觸的機會。

但隨着婚後生活的改變、生兒育女後的改變，作息慢慢變得不一樣，甚至摩擦變得更多，也導致影響性生活的品質，更壞的情況是性生活變得像交差了事，讓原本當初是增加感情的行為變得已經毫無意義。

No.8 失去對自己的自信心

女人在婚後可能會生小孩，面臨產後身材變了，肚子還會多了妊娠紋等，種種身體上的變化，此外有些媽媽若選擇在家帶小孩，更容易與社會脫節，漸漸的對自己失去信心，嚴重甚至會影響心理健康。

若另一半能即時察覺伴侶的負面情緒，適時給予鼓勵及讚美不僅能替伴侶找回自信也能成為生活中的小情趣呢！

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No.7 話題除了小孩無話可說

許多夫妻生了小孩之後，從教育到孩子的食衣住行，彼此總是能為了小孩的大小事煩惱與爭執，還要分配誰來當黑臉、誰來當白臉，甚至話題間只剩下繳水電、管理費的生活雜事。

到最後關係或許就像室友般，各自過着彼此的生活，只剩下義務，失去了感情，心中已經對另一半沒有漣漪，失去當初結婚前的甜蜜，那些人人稱羨就像泡影般消失。

No.6 各忙各的沒有夫妻相處時間

婚後雙方若還是以自己為出發點，很容易形成各自忙各自的，家感覺就像是旅館，只提供住宿，沒有任何的情感交流，一但沒有相處時間，自然而然就會漸行漸遠。

此時最重要的就是融入對方的生活中，參與對方的活動，兩人的話題也會增加，也能從中找回熱戀時的感覺。

No.5 常被另一半鄙視羞辱

情人眼裏出西施，但少了甜蜜後，許多人都會開始不自覺嫌棄對方，加上婚後的忙碌生活、照顧孩子等，都無瑕好好打扮自己，卻慘遭另一半的言語貶低。

甚至因為兩方原生家庭的關係或工作壓力，常常把不好的脾氣帶回家，看甚麼都不順眼，最後只剩下遭殃的另一半，被羞辱時卻對於彼此關係無能為力，真的比失戀還要悲慘啊！

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No.4 柴米油鹽醬醋茶之外沒有浪漫

許多夫妻婚後對另一半不再浪漫、體貼，有了孩子更少有時間與另一半單獨相處，生活不再有激情，甚至談論的話題總圍繞着家中開銷、教育孩子等日常話題，少了戀愛時的甜言蜜語。

柴米油鹽醬醋茶確實是婚姻生中不可或缺的一部分，如何在平淡無奇的生活中創造驚喜或是儀式感是婚姻中重要的課題，也是維持婚姻熱度重要的關鍵。

No.3 喋喋不休的爭吵或冷戰

婚後的生活，彼此總是要思考金錢、雙方家庭、彼此的生活圈、甚至日常的生活作息磨合，雖然交往時克服了第一關，婚後進入大魔王關卡，還是有許多人因此卡關止步。

無論是三觀上的不契合，或是社會對家庭的要求，讓兩人結婚後有了許多枷鎖，期待對方成為標準的模樣，但是最後不如預期，只換來喋喋不休的爭吵或冷戰的情況，讓夫妻關係每況愈下。

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No.2 對彼此冷淡不再互相關心

同住一屋簷下久了，常常會疏於關心對方，特別是雙方在外上班後，拖着疲憊的身子回到家中，往往只想沉浸在自己的世界中，癱在沙發上發懶，忘了與另一半互動。

不論是男人或女人都會需要對方偶爾一句溫暖的問候，即便只是簡單的互道早安，甚至是隨口一句吃飽了嗎，這樣關心的話語都會讓另一半感覺到自己在對方心中還是佔有一席之地。

No.1 為五斗米不斷煩惱爭執

俗話說錢不是萬能，但沒錢萬萬不能，婚後許多夫妻會面臨買房買車甚至是生小孩等問題，當雙方賺的錢太少，追不上共同計劃時就容易因為錢的問題出現爭吵。

常見的爭吵話題像是為了誰支出哪筆費用吵架，又或是錢已經不夠用，但另一半卻為了滿足自己買奢侈品等，發生爭執的當下若雙方沒有好好正視問題並且一同面對解決，久而久之婚姻就會出現裂縫。

（DailyView網路溫度計授權使用）

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年02月11日至2022年02月10日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『婚內失戀的狀態』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

