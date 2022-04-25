星之子陳易希設新冠快測手機平台助家校呈報　學校可申請免費試用

受新型冠狀病毒疫情影響，全港逾百萬學生暫停面授上課多時，教育局終宣佈全港中小學及幼稚園分批復課，並要求學校必須在每日十時前呈交快速測試紀錄、確診個案等資料。星之子陳易希為家長度身訂造新冠肺炎快速測試、疫苗紀錄上傳新系統於手機程式，為學校與家長在處理大量數據上帶來方便。

攝影：歐嘉樂



陳易希近日收到不少學校求助，指出復課要求所衍生的行政工作繁重，他說：「以一間逾百人、甚至千人的學校來計，若以用傳統的方式，學校或已需接收數以千計的訊息，所增加的行政工作極為繁重。為協助學校減輕行政工作問題。」

陳易希早前在其創科公司設立「校家角」智慧校園網上平台及手機程式，現時已有逾200間學校及非牟利機構使用，今次加設新冠肺炎快速測試、疫苗紀錄上傳系統，以便學校能快捷方便處理大量數據。他說:「家長只要裝『校家角』APP，每朝早上載快測紀錄，簡單按一個掣即可，老師亦可以一目了然睇到哪個學生已交紀錄，學校亦可在APP加入各式各樣報表，甚至加入提醒及連結政府申報網頁；學生健康狀況、打針紀錄都可以在APP上提交，聊天室及支付學費等功能也可以。」

「校家角」綜合功能包括處理學校行政管理、學校平常繳費系統、教學即時對話聊天室、電子回條、考勤紀錄等，讓家長可透過手機、平版電腦或電腦作與學校溝通。

陳易希指在抗疫期間，這類智能平台充當了學校與學生和家長保持緊密聯繫的渠道，並確保家長及學生收到最新的學校公告、特殊安排、一些抗疫上的知識和網上學習資源等。陳易希建議，學校可使用校家角「學校新聞」功能，向師生發送最新的疫情消息、學校公告及特別安排等，同時可顯示家庭作業、學習材料或網上教室的連結，讓家長和學生透過應用程式隨時了解最新的學校消息，下載網上學校最新教材及資料等。如果有學校有興趣又未用過我們的平台，我們是不設限制委讓幼稚園、小學及教育機構使用。

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有份率先試用的中國基督教播道會茵怡幼兒學校校長陳雪芬指，學校下周二起復課，先安排高班（K3）恢復面授課堂，隨後每周多一級復課。如果遇到學生抗拒快測，陳校長建議家長要有耐性，「家長可先了解小朋友擔心的原因，再建立安全感，學校也安排了教師拍片及上載平台，向他們講解及示範快測，讓他們有心理準備，現時未接到家長反映有這方面的困難。」現時學校有約60名學生接種疫苗，佔總學生人數一半，小部分未打針者，亦多已預約接種。