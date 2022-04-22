家長於群組求助指難取確診證明　有媽媽致電衛生署127次終成功

全港小學在本周二（19日）起至最遲5月3日全校恢復面授，而幼稚園將於5月3日起分三階段恢復面授，按教育局要求，學生每日回校前要做快速抗原測試，並須帶備已有家長簽署的《量度體溫及快速抗原測試記錄表》回校，讓校方每日上午10時前要向衞生防護中心呈報。如學生屬新冠病毒康復者，需向學校提交證明，即可於康復起計的3個月內，毋須按要求做快測。

近日多位家長在Facebook群組求助，查詢如何成功為子女取得確診或康復證明，大部分家長表示未能成功上載資料，亦有家長表示上傳資料後等待一個月仍未有回覆，其中一名媽媽指一日內致電衞生署熱線127次，終成功為兒子取得確診證明。



張太與3歲兒子於3月時快測陽性，但當時沒報衞生署，「因為小朋友只有3歲沒打疫苗，唔知5月復課時如何向學校呈交康復紀錄或確診證明，資訊好亂。」

媽媽Joyce與丈夫及4歲就讀K1的兒子在3月2日確診，3月15成功取得隔離令，但不幸遺失手機致相關紀錄一拼遺失，直到近日政府推出康復碼，Joyce立即按指示上載資料，但只有自己及丈夫成功申請，兒子多次輸入均顯示沒有紀錄。

致電127次終打通

「因為小朋友是K1，原本都係5月16復課，學校通告話如果中咗，3個月唔使撩鼻，我哋當然唔想佢成日撩鼻，如果有封信證明當然想拎返。其實好多家長都係好唔清楚點做，見人哋話邊個網、邊個電話可以打，就跟住去做，所以政府一公佈，我先咁心急去整，之前是上載唔到，之後我喺佢個網頁搵到個電話，於是不斷打，每次打都話電話唔通，我重撥咗127次，終於接通，之後等咗12、3分鐘之後有人接聽，我一次過講晒我情況，最後職員查到我小朋友確診紀錄，只係佢哋未上載得切，立即鬆口氣，起碼唔駛煩，4月22日終於收齊所有資料。」

資料由受訪者提供

另一家長賴先生，兒子於3月初經快測確診新冠，但在上載資料衛生署網頁多次不果，隨後需反覆致及多次電郵衛生署，終在復課後一日取得證明，「我哋喺第五波疫情高峰期時中招，但上載資料次次都失敗，雖然個陣時政府未決定返學要日日做檢測，但我哋都有send email比衛生署要求跟進，都有打過電話去1823查詢，但每次職員都係話跟進，到阿仔康復隔離完都未有任何回覆，直到4月政府宣佈要復課安排，我哋都想囝囝可以正常返學，可以參加學校課外活動，上網睇啲家長確診有信可以唔使撩鼻，我哋先知道原來封信咁有用，再打去衛生署問，終於復課後一日收到SMS回覆，畀咗個PDF檔我下載返封證明，大約1個多月時間。」



教育局於4月中時更新學校健康指引，要求恢復面授課時，師生每日回校前要做快速抗原測試，並須要求學生每日帶備已有家長簽署的《量度體溫及快速抗原測試記錄表》回校，並向學校提供有關記錄表範本，校方亦要每日上午10時前要向衞生防護中心呈報。當中提到如師生屬新冠病毒康復者，並已向學校提交證明，可於康復起計的3個月內，毋須按要求做快測。有小學校長表示復課後，如家長未能為子女提供相關確診證明，亦需每日進行快測。

保良局黃永樹小學校長陳瑞良指，如家長未能為子女提供相關確診證明，亦需每日進行快測，而學校是根據政府新聞公佈指引內容，視為學生認可之確診證明信類別，內容如下:「康復者可向處所掌管人出示相關康復或感染證明，例如出院文件、由政府或獲衞生署認可計劃承認的認可私營醫務化驗所陽性核酸檢測短訊／電子／紙本紀錄、衞生署快速抗原測試陽性結果人士申報系統的成功申報短訊／電子紀錄、衞生署發出的隔離令，以及其他由政府或醫院管理局發出的康復紀錄。單憑快速抗原測試陽性結果的相片並不能作為有效的康復紀錄，相關人士應經快速抗原測試陽性結果人士申報系統向衞生署申報。」

如何取得「康復紀錄二維碼」

衞生署新聞及公共關係科回覆指，康復人士即日起可通過2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統（www.evt.gov.hk）下載「康復紀錄二維碼」。康復人士亦可選擇以「智方便」或最新版本的「醫健通」流動應用程式下載「康復紀錄二維碼」。

「康復紀錄二維碼」在康復日期起計的180天（即六個月）內有效，期間康復人士可攜帶或出示「康復紀錄二維」碼替代疫苗接種紀錄進入「疫苗通行證」指明處所。康復人士亦可將「康復紀錄二維碼」儲存至「安心出行」流動應用程式，以便在進入主動查核「疫苗通行證」的處所時，進行掃描。



六月三十日前仍可上傳資料

而作為過渡措施，康復人士在六月三十日前仍可出示相關康復或感染證明以作「疫苗通行證」之用（註）。他們其後必須使用「康復紀錄二維碼」，或已包含其康復身分的疫苗接種紀錄二維碼。衞生署已設立熱線電話（2569 5777），供市民查詢有關其在政府系統上的康復紀錄的相關問題。

按圖即睇申請康復紀錄二維碼步驟: