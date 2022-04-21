濕疹戒口｜小朋友轉季易起濕疹皮膚痕癢 中醫建議呢8樣食物要戒
撰文：王淑君
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季節轉換，特別容易誘發小朋友的濕疹，令他們痕癢難當，寢食難安。一旦抓破了皮膚，康復之路更是漫長。面對濕疹，總是「預防勝於治療」！假如能在濕疹發作之前，就能抑制，小朋友和家長也能得到一覺好眠。中醫爸爸古鎧綸建議患有濕疹的小朋友飲食宜忌，這一種食材即使煲湯，也不建議。
小朋友的濕疹發作，往往令一家人都非常頭痛，因為他們的皮膚會異常痕癢，十分不適，甚至影響正常生活。季節轉換，濕疹更易誘發出來。
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以鮮奶代替奶粉
註冊中醫師古鎧綸表示，因為小朋友仍在成長和發育的階段，不能把食物都戒得太清，建議減少進食一些對發育不是必要的食材，盡量減低誘發濕疹的風險。而2歲以上的小朋友，戒奶之後宜用鮮奶代替奶粉，「因為奶粉易引起便秘，便秘又會加劇濕疹的嚴重性」。
不宜進食半生熟雞蛋
雞蛋具有很多兒童生長的營養，古醫師建議，只有在小朋友的濕疹非常嚴重的情況下，短時間戒食雞蛋。而濕疹小朋友進食雞蛋，亦建議以清淡為主，例如蒸水蛋，也不宜進食半生熟的雞蛋。
海魚比淡水魚更好
而魚類方面，古醫師不建議濕疹小朋友進食沒有鱗片的魚類，例如鱔和鰻魚。另外，淡水魚如鯇魚，也容易誘發敏感，即使用以煲湯，也不太建議。他建議改為食用海魚、深海魚，食用時亦盡量確保食材新鮮、少用豉油等佐料，減少敏感的風險。
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