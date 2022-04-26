復課｜新增10宗學童及3宗教師新冠測試呈陽性　7人昨日有回校上課

復活節假期完結，幼稚園及小學學生陸續回校恢復面授課程，而學校每天早上需向衛生署呈報學生的新冠測試結果。昨日（25日）衛生署收到20宗陽性報告，影響19間學校；今日（26日）則有13宗陽性報告，影響13間學校，其中7人昨日有回校上課。



小學及幼兒園恢復面授課，每天回校前需自行進行快測並向學校呈報。(資料圖片)

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日（26日）的疫情記者會上更正，昨日周一（25日）共有20宗新冠病毒的陽性報告，其中2宗個案就讀同一所學校，共影響19間學校。她又指，今日多了學校復課，新增13宗陽性個案，均由學校呈報，共影響13間學校。今日新增的13個案中，10名是學生，3名是教師。10名學生之中，有9宗於今天快測陽性，有7名昨日仍有回校上課，另外有2名原定今日復課，得知陽性結果後今日並沒有回校。

今日新增的學童個案之中，有1個是就讀昨日受影響的其中一間學校，該校2日內有3個陽性個案，但新增學童個案沒有與之前的2個陽性個案有接觸。

3名陽性教師個案，其中2名是外地回港的教師，經核酸檢測後呈陽性；另外1名陽性教師昨日仍有回校，但疑是復陽個案。

張竹君表示，現時約有617間學校已復課，復課以來有47宗呈報陽性個案，主要是一間學校一個個案，暫時未見到學校出現傳播的情況，當局會密切觀察。她又指，學校的感染個案比例比社區整體為低，預期多了學生回校，個案會增加。