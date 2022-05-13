乾衣｜雨季下晾衫要有技巧　除抽濕機、乾衣機　還要跟足4個步驟

連日雨勢，讓家裏的衣服怎樣都曬不乾？家事達人陳映如就在Facebook專頁《陳映如-Sona Queen的生活筆記本》分享四種快速乾衣的小撇步，除了常見的烘衣機、除濕機外，也可以用紙袋和吹風機自製「小型烘衣機」，另外衣服較厚的部分也可以用熨斗處理。



雨天難晾衫？達人教你速乾法（按圖了解）

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快速乾衣的四大方法

1. 使用乾衣機

若你的衣服是能烘的，可以試試看在乾衣時，放入一條乾毛巾一起烘，藉由毛巾幫忙吸水，能讓乾衣的時間縮短。

2. 使用抽濕機、電風扇

若是不能烘的衣服，可以放進室內，改用抽濕機除濕或用電風扇吹也行。有些抽濕機有乾衣的功能鍵，若只是單純要乾燥衣物的話，可以選擇此功能。

3. 使用吹風機

若急着穿，可以把衣服放在紙袋中，並把吹風機的出風口放入袋中，抓緊袋口，直接對着袋內吹風，等於是自製一個「小型的烘衣機」，不過這項方法每次僅能處理少量衣物，且切記要用「紙袋」，才能讓烘乾時產生的濕氣散出。

4. 使用吹風機、熨斗

若衣服都乾得差不多，僅局部較厚的部分還沒乾，建議可用熨斗燙或用吹風機吹乾。但在使用熨斗處理時，要把蒸氣關掉，才能達到乾燥的效果。

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四個速乾撇步

Step 1. 抽濕機

抽濕機能快速吸乾空氣中的水蒸氣，另外可將排風口對準衣物，會加速風乾。

Step 2. 浴室烘乾機

可將衣物掛在靠近風口位置，再啟動烘乾模式，先除去浴室內濕氣，衣物就會在幾小時內便乾。

Step 3. 空調+電扇

空調可除濕或冷卻，搭配電扇，約2小時可乾。

Step 4. 熨燙後晾乾

可先用熨斗將脫水後的衣物燙過再晾乾，還能順便將皺摺燙平。

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三個曬衣技巧

1. 在衣物中間保持通道

若把衣物晾得密密麻麻，沒有足夠的空間則會影響通風，在每樣衣物間，至少要隔一個拳頭的距離。

2. 「拱形」曬衣法

若有晾襪子、毛巾等物品時，建議將毛巾等較長的物品放外側，較短的襪子掛在最中間，形成「拱形」的排列方式，改善空氣流通。

3. 減少重疊區域

曬大毛巾、棉被等大件物品時，盡量減少重疊的面積，可在曬衣桿掛上2個衣架，將毛巾以「A字型」或「M字型」撐開，加速內側的空氣流通。

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