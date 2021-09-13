樓下冷氣勁　地板、牆身滿是水珠怎辦？一折衷方法可免木地板報銷

【冷氣機/家居/地板】編按：有曾試過樓下單位冷氣長開，令家中地板不斷冒出水珠來嗎？其實這是樓板設計的問題，可說是無法根治的，但若不想因此令家中的木地板發霉報銷，或是因而與其他住戶產生磨擦和造成家居意外，不妨參考《家居維修翻新50問》一書的以下節錄內容，試用折衷的方法處理問題吧！



緊急指數：😰😰😰

困難指數：🔧🔧🔧

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清早起床，清新開朗……嘩！木地板滿是水珠！怎麼辦？不趕緊解決，地板很快就要報銷了！

每逢夏天，樓下開冷氣，樓上地板濕，這不是滲漏，而是「冷凝水」。當熱空氣遇上冷表面，就會凝結成水。因此，解決問題的關鍵，是如何令樓下開冷氣時，不致令樓上木地板冷凍凝水。

以下提供五種方法：

1. 樓上住戶同時開冷氣，避免熱空氣出現

成功機會：高

可行性：低



2. 樓下住戶關細冷氣、風口向下

成功機會：低

可行性：中



3. 樓下住戶使用循環風扇代替開大冷氣

成功機會：中

可行性：中



4. 於樓下天花加工，增強絕緣

成功機會：高

可行性：低



5. 樓上地板鋪膠封邊，增強絕緣

成功機會：中

可行性：高



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樓上住戶解決地板冷凝水教學

準備工具：防凝水隔音貼、紙皮、鎅刀

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Step 1. 用鎅刀開料並將玻璃膠／釘膠（無法還原）以「Z」字型的方式，唧到地板上，然後再將防水不透氣地墊與牆身對齊，鋪設在地板上，使用玻璃膠封邊，隔絕水氣。



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Step 2. 或可另外鋪設卡扣式膠地板



解決牆身冷凝水教學

準備工具：防水不透氣地墊、玻璃膠

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Step 1. 選購厚身、絕緣的防凝水隔音貼，以鎅刀鎅出牆貼在其中一面牆上進行拼貼



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Step 2. 貼第一幅時，注意要與主牆身平衡，將釘膠以「Z」字型的方式，唧到防凝水隔音貼上，然後再將其貼到牆上，繼而再以膠紙，進一步將隔音貼固定於牆身，待24小時後釘膠完全乾涸，即可將膠紙移除



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Step 3. 部份燈掣面插蘇位置使用紙皮協助度位，再劃出其部份鎅走



問問裝修佬：

Q1. 是否一定要使用「防凝水隔音貼」？

答：其實任何厚身絕緣度高的牆貼都可以，市面上較易找到防撞牆貼，款式也較多，可選擇選用。

Q2. 如果天花出現冷凝水，可以怎樣做？

答：將防撞牆貼貼在天花，防止空氣遇上冷表面即可。

Q3. 防撞牆貼可以移除嗎？

答：會造成天花甩灰，一旦移除需要補灰髹油。

Q4. 如果牆身出現冷凝水，牆貼應該貼在哪一面牆？

答：貼在較冷空間的一邊，避免牆身內的水氣有機會凝結在牆貼和牆身之間。如無法施工，亦可考慮貼在另一面牆。

Q5. 冷凝水的出現，是誰的責任？

答：視乎樓下是否不合理地凍，樓上是否不合理地熱，但大部份冷凝水問題都源自樓板太薄，樓上樓下的責任都不大，應盡量協商共同解決。

裝修佬提提你

少開冷氣，如何讓家居降溫？

因為冷凝水而引致的家居意外及戶主之間的官司爭議絕不少見，所以這問題不能輕視。

而引致冷凝水的根本原因——樓板設計實在是無法解決，因此，雖然以上DIY可能會影響家居的美觀性，但也算是折衷方法。

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書名：《家居維修翻新50問》

作者：

陳以璇，裝修佬編輯，進入自立生活後，邂逅了電批、油壓鑽、玻璃膠、水喉膠布、拎通等摯友，熱衷於用一雙手改善及美化家居；

鄧世民，裝修學院校長，2014年創立裝修中伏大全（裝修學院）Facebook專頁，追蹤人數超過7萬人；

裝修佬，IT初創公司，香港網流量第一裝修服務平台，業務包括裝修配對、裝修MALL、裝修學院、裝修電視等



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