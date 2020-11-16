髒衣浸一晚才洗？拉鍊衫鈕沒扣好？　5個錯誤洗衫習慣傷機不衛生

洗衣機是現代人必不可少的家庭電器之一，省時省力。但是，有些朋友在使用洗衣機時並沒有注意，只要有髒衣服就往裏面扔，這樣是大錯特錯！因為如果洗衣機的使用方式不當，那麼洗出來的衣服可能比你沒洗之前更髒！今天就和大家分享一下洗衣機使用的常見誤區，看看你中招了嗎？

了解使用洗衣機有哪5大誤區！（點擊下圖）

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1. 洗衣機不清潔

現代人都喜歡用洗衣機清洗衣服，但多數家庭卻很少給洗衣機做清潔。我們現在的洗衣機，無論是滾筒洗衣機還是波輪洗衣機，都使用了內外兩層結構，分為內筒和外筒。其中的內筒就是我們正常打開洗衣機艙門就能看到，直接與衣物接觸的部分，內筒上分佈有大量孔洞，用於洗衣機的甩幹和排水。外筒則完全使用密封結構，籠罩在內桶外側，起到容器的作用，保證洗衣桶中的水不會進入洗衣機的結構中，不過不將洗衣機拆開是完全看不到洗衣機外筒的，所以很多人完全不知道洗衣機還有個外筒結構。

洗衣機內部真的很髒

滾筒洗衣機內筒為了保證足夠的結構強度，在內筒底部的外面使用了三腳架結構，而內筒為了便於進行排水和甩幹，在表面上佈滿大量孔洞，外筒部分為了保證整體結構強度，也使用了大量凹凸不平的加強筋結構，使結構相對比較複雜。所以滾筒洗衣機洗衣機在進行洗滌工作時，帶有洗滌劑、衣物毛絮、污漬等雜質的污水能夠在內外桶之間自由流動，而這些複雜的結構造成污水無法排淨。當洗衣機不工作時，隨着洗衣機中水分的蒸發，污水中的各種污漬就會形成緊緊依附在內筒外壁上的污漬，並且造成洗衣機內筒外壁表面粗糙，更易積累污漬。

波輪洗衣機同樣存在這樣的問題，甚至相比較於滾筒洗衣機更加嚴重。為了保證強度，位於內筒中的波輪背面有大量加強筋結構；同時波輪洗衣機的內筒因為存在大量與外筒想通的孔洞，所以在內筒外壁同樣會出現污漬積累的問題。

建議：作為一個普通用戶，我們能做的大概就是經常讓洗衣機運行自清潔功能，或經常使用洗衣機清潔劑，盡可能減少洗衣機中污漬的長時間累積；在洗衣服的時候將水溫調高一些，或在洗衣服的時候添加消毒劑，減少水中細菌對我們衣物的污染程度。

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2. 衣服攢在一起洗

有些人習慣把換下來的衣物，不論外衣、內衣還是襪子統統扔到洗衣機裏或是泡在盆裏，這樣會使衣物變得更髒。

穿過的衣服汗漬會殘留在衣物上，被汗浸濕的衣物容易發黴，如果和其他待洗衣物混放，污染範圍就會擴大，而且積累大批衣物一起洗，不易讓洗衣液充分接觸，難以洗淨。

內衣要手洗

暴露在灰塵中的外衣也有無數細菌，包括一些強力致病菌，如金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌等。因此，在浸泡和洗滌衣物時，一定要內衣、外衣分開洗滌。

建議：每次洗滌的衣物量最多占洗衣機內筒容積的70%左右。內衣最好用手洗，如果使用洗衣機，應單獨放置，用溫熱水進行清洗。另外，不妨將消毒水或漂白粉倒入洗衣機內，讓其空轉10分鐘，每周一次，也能起到除菌作用。

3. 泡一晚上再洗

不少人洗衣服前喜歡久泡衣服，認為泡的越久洗的越乾淨，然而事實正相反，浸泡時間過長，洗衣液中的化學物質以及衣物中的污漬更容易分解，發出臭味，時間久了，會進入衣物纖維內，令衣服褪色。老化。

建議：浸泡髒衣服以15分鐘為宜，即使是厚重的衣服，浸泡時間也不能超過30分鐘。

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4. 洗衣粉或洗衣液放得越多效果越好

很多人以為洗衣粉或洗衣液放得越多，衣服就洗得越乾淨，其實這是一種錯誤的觀念。因為當水中的洗滌劑分量達到飽和時，多餘的洗滌劑並不能增加潔力。要高效、節省地使用洗滌劑，必須根據洗衣時的用水量，採用適當的分量。

建議：應先根據洗衣液說明書添加一半的量，若泡沫較少，再逐漸添加。

5. 拉鍊不拉好，扣子不解開

金屬拉鍊的「牙齒」會咬住其他衣服，刮花或刮破。同時還會損壞洗衣機內壁;如果紐扣沒有解開，扣子更容易脫落、紐扣孔變形。

建議：帶有拉鍊的衣服洗前拉好，檢查衣物的扣子是否全部解開。

以上就是洗衣機使用常見的5個誤區，你中了幾條？

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