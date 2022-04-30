親子好去處│全新9千呎室內Playhouse　最平$50任玩 9大主題區

隨住政府逐步放寬社交距離，之前居家抗疫的小朋友終於可以出動放電。屯門有大型Playhouse室內遊樂場全新開幕，佔地超大近9千呎，設電動車模擬駕駛區、繩網滑梯放電區、大型彈床區、陶瓷木粒沙池、角色扮演等9大主題玩樂區，二大一小收費最平只需$50，是無論晴天雨天都可以出動的親子好去處。

攝影：陳葦慈



今次推介新開幕的室內遊樂場鄰近屯門建生輕鐵站，場內設有9個玩樂區域。包括:電動車模擬駕駛區、兩層繩網障礙滑梯放電區、大型彈床區、陶瓷木粒沙池、超市廚房、牙醫診所角色扮演區、大風吹氣球波波池、彈彈波專區及閱讀區。

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必玩透明水管滑梯

當中必玩項目有超快速滑梯、透明水管滑梯、投影互動拋波遊戲、波波實驗機，小朋友更可以在特設的化妝間，換上喜歡的公主、王子造型，遊走於園內不同打卡位拍照留念。

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KINGDOM TM由即日起舉行新張期內設試業優惠，負責人曾先生育有3歲及1歲小朋友，所以在籌備遊樂場時以考慮小朋友安全角色出發，他說:「我也常常帶小朋友出去玩，會怕大的小朋友撞到細個的小朋友，也明白家長想找個環境舒適，不用日曬雨淋的地方讓小朋友放電。」

遊樂場在大半年前籌備，遇上疫情要到今個月尾才可開幕，曾先生為令家長放心，防疫措施準備充足，「我們會有商場設置的消毒機械人、沙池用的陶瓷木粒會定時定候放到專用清洗機消毒，一入門口會經過全身消毒門框，作為家長都想自己小朋友出去玩得開心自己又放心。」

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KINGDOM TM詳情收費:

星期一至四：

兩小時任玩:$ 188（1名小童+限2名18歲以上成人陪同）

半小時任玩:$ 50（1名小童+限2名18歲以上成人陪同）

星期五至日及公眾假期：

兩小時任玩：$ 200（1名小童+限1名18歲以上成人陪同）

半小時任玩：$ 60（1名小童+限1名18歲以上成人陪同）

（優惠場次）星期一至日及公眾假期19:00後入場：兩小時任玩：$130

營業時間：11：00-21：00

每場時段：11：00-13：00／13：15-15：15／15：30-17：30／17：45-19：45／19：00-21：00

電話：54096883(Whatsapp查詢)

地址：屯門建生商場2樓09號鋪（惠康隔離）