防疫鬆綁｜孫慧雪首日即帶囝囝親子裝入樂園　謝安琪帶姐姐住酒店

防疫措施在4月21日鬆綁，恢復晚市堂食，以及重開大部分的康樂設施和主題樂園。星媽都急不及待帶小朋友四出遊玩，享受親子玩樂的時光。孫慧雪在樂園重開首日立即和囝囝穿上親子裝入園遊玩，周末又去長洲度假，快樂又充實。謝安琪帶一家大細、媽媽還有2個工人姐姐一起入住樂園的豪華套房，準備入園暢玩。余香凝則帶囡囡行山，十分溫馨甜蜜。



第五波疫情終於和緩，確診數字下降，在4月21日終於重開大部分康樂設施和主題樂園。在家抗疫多時的星媽亦希望讓小朋友享受戶外時光，立即帶小朋友四出遊玩。

孫慧雪首日即入樂園

孫慧雪透露，一得知主題樂園重開，丈夫已立即上網預約，終於在第一天母子一同穿上親子裝入園暢玩。只見他們一起遊玩旋轉木馬，又食雪條，十分開心。在周末，一家人即「轉場」到長洲度假，到沙灘玩水，好好享受了一個充實的假期！

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謝安琪帶埋工人姐姐去玩

謝安琪（Kay）的女兒張靖是迪士尼的小粉絲，得知樂園重開之後已立即「打比（畀）佢老友米妮米奇，話已經約好一班Disney Characters 見面，快啲執行李出發」。於是，廿四孝媽媽Kay準備了兩日一夜的小行程：第一日先踩單車睇風景、第二日入去樂園玩餐飽、為小朋友重返校園準備好心情」。這個小行程還帶了Kay媽媽和2個工人姐姐一齊去玩，住豪華酒店套房，非常用心！

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余香凝帶囡囡行山

在疫情中誕下囡囡的余香凝也趁「鬆綁」帶囡囡外出「鬆一鬆」，笑指自己用孭帶背囡囡行山：「負重20磅上山冇難度」。囡囡還懂看鏡頭揮手打卡，很是可愛。