婚姻｜兒子出世後　老婆耍廢從沒照顧　奶爸狠呼打官司也要離婚

婚姻需要雙方互相維持，彼此體諒與幫忙才有助於維繫情感，但有一名男網友最近實在受不了他老婆了，「從兒子出生到現在四個多月，妳從來沒有起床泡奶、換尿布」，他並執意要提離婚，網友看了也一面倒支持他。



事主在「靠北婚姻2.0」上發文表示，他老婆要求他負擔全部家用、買房不跟老爺奶奶住以及辦附屬卡，當初月子中心一個月花了42萬台幣，產後虛弱預計在家調養身體一年，還請到府保姆顧小孩，每月保姆費四萬台幣，每月兩次居家打掃，每次費用6000元台幣。

相關文章：夫妻感情｜婚姻未來是否幸福？即答7條問題 評估兩公婆恩愛程度

+ 17

他也表示，老婆從兒子出生到現在四個多月，每次都是他起床泡奶、掃風與換尿布，「妳從來都沒有起床弄過一次，一次都沒有。白天保母保姆顧小孩，晚上換成我顧小孩而妳追劇又睡超爽」。他白天工作晚上回家後還要收拾東西、倒垃圾然後幫兒子洗澡、擦乳液、換尿布與哄睡覺後，他才有空吃去吃冷掉的晚餐並洗澡睡覺。

他連續操了四個多月，每天睡不到四小時。前幾天他太累睡很沉卻被老婆推下床讓他驚醒並遭飆罵，說他假裝睡覺，故意耍賤招讓老婆起床去餵奶，讓他再也忍不住，「這樣的付出卻被妳認為是應該的，妳居然認為我鞠躬盡瘁是應該的，就算打離婚官司我也一定要離婚」。

相關文章：夫妻｜暖男老公忘晾衫 老婆半夜摷醒他去做 他嘆：體諒消失了？

+ 10

網友看了紛紛留言安慰：

．「人善被人欺，做得那麼多最後只會被人覺得是應該的，恭喜你即將脫離苦海，辛苦了」

．「覺得你是一個很棒的先生跟爸爸，但孩子的媽嚴重公主病，沒有同理心的婚姻很難維持下去，支持離婚」

．「為甚麼別人的老公總是不會讓人失望、我想這可能就是互補吧！我在家也是做得要死、被嫌的要死，這就是人生」

．「婚姻真的都是夫妻間必須共同有共識才能走得下去，不管是哪一方付出，另一方無動於衷，都會把婚姻推向末路」



延伸閱讀：

男怨阿姨「怎介紹拜金女給我」 網見約會行程笑：憑實力單身

曖昧對象住台北「缺1技能」女卻步 網認同：超級扣分

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】