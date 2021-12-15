離婚｜婚姻只剩空殼　戀愛感覺不再？　6道裂痕或證夫妻將要分開

韓國藝人具惠善與安宰賢在2019年傳出離婚風波，具惠善表示，自己就像幽靈，感覺丈夫的心逐漸遠去。當兩人在婚姻裏遇到困難，我們該如何知道婚姻走到了盡頭？該堅持忍耐，還是斬釘截鐵離婚？六個方法，在婚姻裏為彼此設立停損點，放過對方，也放過自己。



以往，傳出多起名人婚姻生變的新聞。從宋宋夫妻到范冰冰，再到具惠善與安宰賢離婚風波，兩人在社群上隔空表示，這段婚姻已難以繼續下去，尤其是具惠善針對安宰賢的指控，如此回覆：

丈夫生日的時候，說想要吃牛肉蘿蔔湯，從凌晨準備好之後，他吃了一兩口，就和外面的朋友一起開生日派對，看着丈夫，感覺那個人的心也遠去了。

和丈夫在一起時，他會大聲播放關於男性倦怠期的廣播，然後睡着，我就像住在家裏的幽靈，你曾經如此愛過的女人變成了殭屍。

這樣的狀況，也許是許多人在婚姻關係中，時常遇到的難題：我們該如何知道婚姻已無法再繼續下去？當所有人都說，婚姻需要忍耐、要堅持，感情才會細水長流，那麼我該怎麼判斷，應該要離婚，還是要用時間平復一切？

婚姻若出現這些裂痕，便要好好正視：（按圖了解）

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在婚姻裏，為彼此設立停損點

一段婚姻走到我們忍無可忍的地步，勢必有所跡象。譬如你感覺到另一半以冷暴力對待，對你的一舉一動毫無關心；又或者是另一半對你的身體施以暴力⋯⋯專事離婚調解的 Sam Margulies 博士從過去的案例分析，他表示：

一段婚姻不會突如其來的破裂，婚姻會隨着時間流逝而腐蝕。

於是他統整出六個婚姻顯現危機的跡象，如果你無法再繼續忍受，是時候為婚姻設立停損點了：

1. 不解決衝突

在穩定婚姻、預測離婚方面有四十多年研究的心理學研究員 John Gottman，他表示缺乏溝通，並不會使婚姻破碎，但若遇到衝突，缺乏有效的溝通，就有可能造成婚姻危機。雙方不願意去協調彼此的差異、達成共識，有可能是一方認為這段關係已走入絕境，所以解決分歧是沒有意義的；又或者是任何一方將衝突視為戰爭，必須要透過這種欺凌來達成勝利。

但最重要的是，有一方已經放棄了，這將會增加彼此的距離感。

2. 情緒疏離

情感投入是維持婚姻親密感的最基本要素，願意去表達彼此感受、讓對方知道自己的感覺很重要。當一方不願投入其中，婚姻最基本要素就可能瓦解。

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3. 不滿

情緒疏離時常伴隨着情感的消退，如果你感覺到另一半情緒疏離，通常可能是對方不再愛你了。

4. 缺乏性愛

在多數情況下，性愛能強化彼此感情，若你們長時間沒有性行為，就有可能會影響到婚姻關係。（但特別要強調，並非每段婚姻都需要靠性愛來維持，視情況而定，無性生活也能很有愛唷）。

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5. 焦點轉移到婚姻之外

一方開始將專注力投注在孩子、工作或個人興趣上，可能顯示對方必須在婚姻之外，才能滿足個人情感。

6. 為單身生活做準備

開始尋求新的興趣、建立新的人際網絡，有可能是另一半正在為單身生活鋪路。Sam Margulies 表示，過去一對夫妻，一方開始減肥、打理新造型，而另一方積極尋找工作，以降低對伴侶的依賴。

當然，有這些跡象，並不代表你的婚姻已經產生嚴重破裂，也不完全代表你的婚姻就此完蛋，這只不過是一些小跡象。如果對方的改變令你不舒服，那就嘗試與對方溝通，說出你的感受，誠實是個好選擇。

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如果還有太多牽掛，我該何時離婚？

何時要離婚呢？其實並沒有最佳的離婚時機，當你腦海裏浮現離婚的念頭，總是有各種聲音阻止你，譬如孩子太小、你不想破壞孩子的生活、你沒有工作、你們剛買了房子⋯⋯

如果你在尋找離婚時機，美國離婚顧問 Karen Covy 建議先問問自己五個問題：

另一半是否會毆打你？他是否會進行精神虐待？如果以上答案是 yes，那麼你最好盡快離婚。

孩子的狀況是否穩定？如果現在不離婚，會讓你放棄甚麼？未來有沒有更好的離婚理由？給自己一點時間思考，若準備好如何回應，甚麼時間離婚都是適合的。

最後，關係結束，可能會傷害你一段時間，你不用急着表現出「我很好」，用自己的步調調適情緒，你會找到另一條更寬廣的路。你的人生不會隨着婚姻結束而完結呀！祝每個在婚姻裏受傷的你，都能慢慢好起來：）

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：該忍耐還是離婚？六個徵兆，顯示你該為婚姻設停損點】