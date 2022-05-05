博物館重開|推介親子必去6大博物館　邊玩邊學課外知識

第五波疫情最近有所緩和，政府日前宣布將逐步放寬防疫措施，當中部分康樂和文化場地已於4月21日重新開放，並限制館內人數。其實香港並有很多值得和仔女一起去的博物館，今次就介紹親子必去6大博物館，一於放假和仔女去！



科學館

科學館內有多個常設展覽廳，其中最受小朋友歡迎的一定是地球科學廳，地球科學廳由四大展區組成，去年4月才正式開放，展廳剖釋火山爆發、地震、海嘯和颱風等驚人自然現象的成因，啟場內設有互動模型、場景裝置和颱風模擬室，讓小朋友可以體驗大自然的威力。另外館內亦有生物多樣性展廳、鏡子世界、力學、兒童天地等互動展區。部分展品將暫停操作，直至另行通知，另外為配合特備展覽籌備工程，二樓展覽廳亦會暫時關閉，所有公眾節目暫停。

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科學館

地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道二號

開放時間：

星期一至三、五 上午 10 時至晚上 7 時

星期六、日及公眾假期 上午 10 時至晚上 9 時

逢星期四休館（公眾假期除外）

（限制入場人數及實施防疫措施）

水知園

「水知園」是水務署特意設立向公眾開放的水資源教育中心 。兩層高的水知園共有12個展區，當中有不少互動展品、現場示範及遊戲，讓參觀人士了解水資源相關的資訊。有興趣的家長，需先於水知園網站內預約日子及時段。為避免人多聚集及保持社交距離，園內參觀人數將有所限制，倘若園內參觀人數達到限額，參觀人士須等待有人離開才可進園。導賞團亦會繼續暫停。

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水知園

地址：新界天水圍天柏路20號水務署天水圍大樓

開放時間：

星期一、二、四至日 上午10時至下午6時（最後入場時間：下午5時30分）

休館時間：

星期三、農曆年初一及二

消防及救護教育中心暨博物館

「消防及救護教育中心暨博物館」設有四層展示廳，提供一系列互動及多媒體資訊設施與及多個不同的展區和體驗區；分別有「消防歷史沿革區」 、 「消防及救護車輛展覽區」 、 「社區應急準備教育」 、 「消防服務展覽區」 、 「救護服務展覽區」 、 「調派及通訊展覽區」 、 「培訓工作區」 、 「走進社群區」 、 「加強聯繫區」 、 「重大事故區」 及「英雄閣」等。

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消防及救護教育中心暨博物館

地點：九龍將軍澳百勝角路11號

開放時間：

星期一、二、四至日 上午9時30分至下午1時 及 下午2時至5時30分

* 五月一至二日、八至九日及六月三日 (公眾假期) ; 四月二十二日及六月四日 (部門項目) 休館。

T · PARK 源 · 區

T · PARK 源 · 區 是一座污泥處理廠，同時提供消閑及具教育意義的設施。T · PARK 源 · 區內有10大區域，其中在源 · 泉可以體驗焚化過程中產生的熱能而成的水療池內，可眺望后海灣一望無際的海景，是舒緩和放鬆身心的最佳地方；源 · 林則有超過 9,800 平方米的戶外園林花園，更有戶外足浴池可以體驗。而源 · 館則讓小朋友透過一系列的創新和互動展品，認識污泥處理的過程。參觀 T · PARK 源 · 區必須預約。

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T · PARK 源 · 區

地址：屯門曾咀稔灣路 25 號

開放時間：星期一、星期三至日 上午 10 時至下午 7 時

香港歷史博物館

香港歷史博物館讓小朋友透過展品認識我們城市、國家以至世界的故事。除了有香港故事精華展可以了解香港的歷史文化，適合比較文靜的孩子。

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香港歷史博物館

開放時間：

星期一、三至五 上午10時至下午6時

星期六、日及公眾假期 上午10時至晚上7時

聖誕前夕及農曆新年除夕 上午10時至下午5時

星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

葛量洪號滅火輪展覽館

「葛量洪號」滅火輪於1953年投入服務，2002年退役前，一直是香港消防處滅火輪隊的旗艦，曾參與無數船舶及沿岸重大火警的撲救工作和海上救援任務。「葛量洪號」在香港黃埔船塢建造，除了見證香港的消防歷史外，亦充分反映香港五十年代造船業的成就。「葛量洪號」深具歷史意義，香港歷史博物館把它列為藏品，並建設「葛量洪號滅火輪展覽館」，妥善裝置此滅火輪，於2007年開放予市民參觀。展覽館面積約1,200平方米，展出獨特的消防文物，並輔以多媒體介紹，增進市民對香港海上救援工作的認識。

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葛量洪號滅火輪展覽館

地址：香港鰂魚涌公園

開放時間：

星期一、三至日 上午10時至下午6時

聖誕前夕及農曆新年除夕 上午10時至下午5時

星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館