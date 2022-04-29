放電必去｜推介6大親子餐廳　最新一間只開張了半年　呢間低消$58

早前受到疫情影響，本港遊樂場所需要關閉，近日政府逐步放寬社交距離措施，不少親子餐廳重新開放，爸爸媽媽又可以帶仔女去放電！今次推介本港6大超好玩的親子餐廳，今個周末一於和仔女去邊食邊玩！



【1】2Gather Playhouse

位於沙田石門的「2Gather Playhouse」去年10月才開幕，場內設施都一應俱全，不但有繩網攀爬區、滑梯 、旋轉木氣球屋和吹氣城堡，亦有比較靜態的煮飯仔、積木和幼兒專屬等區域。另外，「2Gather Playhouse」與台灣餐廳「犀牛犀牛」合作，可以購買台式茶飲及食物入場食，有多款飲品、捲餅、吐司、熱壓、厚切、炸物可以放電邊食邊飲。

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2Gather Playhouse

地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場一期162舗

電話：35648299

會員WhatsApp預約：5546-3075

營業時間：星期一至四11AM - 8PM / 星期五六日、公眾假期及前夕11AM - 9PM

【2】Cafe Wellcome x BBQ Place

位於九龍灣國際展貿中心的「Cafe Wellcome x BBQ Place」，設有過大型戶外空中花園，提供價格相宜套餐，無論消費多少也可享用場內免費遊樂設施。餐廳內設的遊樂設施位於戶外空中花園位置，空氣流通之餘，也可以享受抬頭即見的藍天白雲，讓小朋友曬曬太陽；雖然遊樂設施不多，但有齊小朋友喜愛的元素，如滑梯、搖搖馬、數字過三關等，家長可以選擇室內或室外位置用餐，一嚐香濃咖啡之餘一吃邊看住小朋友玩耍。餐廳提供的午市套餐有多款選擇，餐牌因應食材更新，當日最抵食有$58黑松露雜菌炒意粉，其次有夏威夷海鮮薄餅、日式鰻魚炒飯、小食拼盤（蜜糖雞翼丶麥樂雞塊丶薯條丶沙律菜）等，全部包餐湯、飲品及手工甜品一份或Movenpick雪糕或Haagen Daz雪糕一杯。而商場設有消費滿$200，享有兩小時免費泊車優惠。

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Wellcome x BBQ Place

營業時間：11:00-20:00

地址：九龍灣展貿徑1號國際展貿中心E-MAX 4樓421至425號舖

電話: 21111411

*以上內容僅供參考，一切以餐廳及商場安排為準。

【3】The Big Things

位於荃灣南豐紗廠的The Big Things，佔地7,000呎，主打來自北歐芬蘭的設計，希望把香港少見的自然環境和動物，帶到小朋友面前。最矚目的，應該就是場入一隻大型的狐狸和一對水瀨母子，小朋友可以在牠們毛茸茸的身體上攀爬和休息。場內最吸引小朋友的必受樹屋及火山滑梯。「樹屋」不只有不同高度的滑梯，也設有繩網、搖搖吊橋等障礙，訓練小朋友的手眼協調；而「火山滑梯」，設有2個不同的高度，兩旁的位置是讓小朋友手腳並用地攀爬上頂，中間則是平滑的，小朋友可以滑下來，而區域之中也有些石頭形狀的咕𠱸，任小朋友自由玩樂。

The Big Things旁邊還有The Big Things Kitchen餐廳，提供西日式前菜、小食、主菜、甜品、飲品等等，方便父母一邊吃飯一邊等候小朋友玩耍，亦讓小朋友玩耍後補充體力。

The Big Things

地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠4樓

查詢電話：3979 2300

【4】大樹先生的家

親子餐廳大樹先生的家一共有2間分店，分別位於銅鑼灣及荔枝角。2間分店都非常寬敞，約一半面積為用餐區域，備有數十張幼兒椅子及兒童專用餐具，另一半則為遊戲玩樂區，並設有洗手盤和飲水機，方便小孩清潔及邊吃邊玩，但家長要留意，遊戲區只供６歲以下兒童入內玩耍，６歲以上只能在用餐區用餐。

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大樹先生的家 荔枝角店

地址：荔枝角長順街15號D2 Place Two 1樓

訂座電話： 3184 0033

大樹先生的家 銅鑼灣店

地址：銅鑼灣吿士打道311號 皇室堡 15/F

訂座電話：3619 0633

【5】Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳

紙飛機親子空間位於九龍灣啟德郵輪碼頭平台，相連着平台公園，在紙飛機親子空間內玩完之後，可以在公園散步踏滑板車，絕對可以消磨大半天。紙飛機親子空間有別於很多室內遊戲場所，這裡的提供玩意較屬靜態, 透過不同精心設計的玩樂設施，激發想像力的工作坊以及各種親子周邊體驗，致力打造高質量的親子時光。 Origami Kids Cafe採用的全是高品質品牌的木製玩具，沒有特意劃分開用餐區和玩樂區，兩者共融在一起，而且這裡有別於大多數的親子餐廳，紙飛機餐廳提供的是中菜，而且是少油少味精的健康菜式！餐廳將於5月1日重新營業。

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Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳

地址：香港九龍灣承豐道33號啟德郵輪碼頭B區北面平台N305號舖

電話：6063 7470

營業時間：11:15 AM-08:00PM(平日)／10:00AM -09:00PM(假日)

【6】Whizbo Kids Café

Whizbo Kids Café是由國內著名親子餐廳PINOLO與香港百利保集團的合作項目，佔地5,000多平方呎，設置不同的親子遊樂設施，部分更由韓國著名品牌Kids Factory擔任設計，例如繩網、「小煮子天地」的玩具廚房和「夢幻化妝間」。後兩者的玩具豐富且逼真，必定滿足到小朋友喜歡模仿大人的願望！而最大的賣點則是結合了投影計分遊戲的「雪白波波池」，一組設施連結了繩網、滑梯、波波池和投影計分遊戲，從玩樂中訓練小朋友的體力和手眼協調能力。而餐廳的食物由廚藝專家Bowie Yim主理，不少以卡通造型上碟，非常可愛。餐廳將於5月1日重新營業。

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Whizbo Kids Cafe

地址：馬鞍山保泰街16號We Go Mall 4樓405號店

查詢及訂座：2623 0396