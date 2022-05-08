女童危站窗邊玩猛力搖窗花 目擊者拍片：真係痴線架啲家長！

有網民於社交平台fb「順利邨Shun Lee Estate」群組上載一段短片，片中為目擊一名女童在十多層樓的單位中的露台窗邊玩，女童不停爬高爬低並大力搖窗花，並疑似大罵女童家長「痴線!」沒有阻止女童的危險行為。



樓主今日首先上載一段24秒片段，片中有一約8歲長髮穿白色家居服的女童，爬上向街的露台窗花前玩耍，蹲下身由窗中間攀爬到窗左邊，突然停下並將左手伸到窗外，大力猛搖窗花，未知是否蹲下身不夠力，女童再站起身，繼續狂搖窗花，由於片段沒有聲音，有不少網友留言查詢事發詳情。

樓主隨後再發一條18秒短片，片中目擊者說：「痴線架！利祥樓有個𡃁妹喺窗邊度玩，如果冇整好啲窗，一嘢就跌咗落街，真係痴線架啲家長！」片中為同一女童，今次是全程站在露台窗花邊來來回回玩耍，有網友指:「睇到個心都跌埋出嚟!」在所站地點為順利邨利祥樓14樓一單位，有網民認出該單位窗花為40多年原裝鐵柵。

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不少網民懷疑有人獨留兒童在家中，但有眼利網民看到女童所處單位有其他人在，但似乎未有理會女童的危險行為。而當中最多人留言勉樓主盡快報管理處，以安排保安到該單位了解，也有不少網民直指幸好窗花夠堅固，否則女童有墮樓危險。最後樓主回應指女童「應該落返地了」。