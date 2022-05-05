臭屁蟲｜雌性可產卵5至10次壽命約200日　台灣為杜絕竟出錢收購

荔枝蝽象又俗稱為臭屁蟲，每年踏入春夏季都是荔枝蝽象的繁殖高峰期，在本港新界近郊等地較為常見，近年不時有大埔區網民分享在家中發現臭屁蟲或其蟲卵的照片，因而被街坊戲稱為「大埔名物」。牠們的蟲卵呈鮮艷綠色，每次產卵數量必定為14粒，所以也有人為牠改花名「14粒」。雖然不少人都有見過臭屁蟲及其蟲卵，但關於牠的知識又知多少？



臭屁蟲壽命約200多日 可生產5至10次

荔枝蝽象屬植食性，會利用刺吸式口器吸食荔枝和龍眼果實汁液，其餘還有檸檬及柚等30種以上的植物，因此當這些果樹於春夏季開花結果時，臭屁蟲的營養充足，便是牠們的產卵旺季。荔枝蝽象的平均壽命約為200日至300日，以香港5至8月為荔枝蝽象的產卵高峰期來算，一隻雌性可生產5至10次，即每年大約可產下70粒至140粒不等。牠們愛在衣物上產卵，每次產卵都會誕下14粒，蟲卵初時呈青綠色或淡黃色，並會逐漸變成深灰色或暗紅色，約2周後孵化成蟲。

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荔枝蝽象的成長過程中不涉及結蛹，只有蟲卵、若蟲及成蟲三個階段，因此屬不完全變態昆蟲。牠們在若蟲時期亦分為5個齡期，初齡約為21日，及後每隔約一至兩星期就會蛻一次皮，最終成為成蟲。

雖然荔枝蝽象對人類無害，但若牠們感到危險或受威脅時，就有可能分泌出刺激性及帶有臭味的汁液，會令皮膚出現痕癢或紅腫，或灼傷皮膚及引致發炎；而當蟲卵被刺破亦會分泌汁液。因此市民遇上荔枝椿象應小心處理，不要徒手觸碰，也應避免弄破蟲卵，可戴上手套、或以卡紙移走。若皮膚不慎觸碰臭液，應即時以大量清水沖洗，若汁液意外入眼的話，更應在清洗後盡快求醫。

為減少數量 台灣有縣市出錢收購卵片

荔枝蝽象在香港「人見人憎」，但在台灣卻「有價有市」。由於荔枝椿象的若蟲和成蟲均會吸食荔枝與龍眼的汁液，尤其喜好吸食嫩芽、嫩梢、花穗和幼果的汁液，會導致該植物的嫩枝及幼果枯萎，落花、落果，果皮也會變黑，嚴重影響荔枝和龍眼的收成。荔枝蝽象亦會傳播荔枝簇葉病，令花芽呈現簇生狀，影響結實率。為減少牠們的數量，台灣有縣市近年開始主動出錢收購荔枝蝽象蟲卵。

例如高雄市去年就以5元台幣的價值收購一片荔枝椿象卵片，吸引當地不少農民「賺外快」，短短一個半月內已在全市收購到逾70萬片卵片，相當於滅除了980萬隻荔枝椿象。嘉義縣去年2月至3月亦發起荔枝椿象卵片收購活動，一個月內便收集到近58萬片卵片，當地更因收購量超出預期，需要向防疫檢疫局申請追加經費，當地其中一個家庭一家5口，用不到1個月時間，天天採蟲卵片，賺取多達47萬元台幣（約12萬5千元港幣）。

傳聞有壯陽功效 可椒鹽或燉湯烹煮 更有人生食

而在內地及某些東南亞地區，荔枝蝽象更是可以入饌的食材，以椒鹽及燉湯為最受歡迎的烹調方法，每公斤索價過千元。早前就有台灣網民分享，在街上看到有外地勞工隨手抓荔枝椿象生吃，還強調不需要烹煮、油炸，只需在吃之前按壓其尾部擠出汁液，再去頭去尾，讓所有汁夜噴光就可以放心食用，揚言荔枝蝽象具有壯陽及滋陰等藥用功效，揚言是「男人的聖品」。不過亦有指，真正具有藥用功效的其實是黃角蝽象，並非荔枝蝽象。