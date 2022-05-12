本港廣泛地區中午時分或有大雨　媽媽必學5招快速為子女乾鞋

本港天氣近日受低壓槽影響變得不穩，天文台今日（12日）早上發出今年首個黃色暴雨警告信號，並11時許發出特別天氣提示，預料位於珠江口以西的強雷雨區會在中午時分開始影響本港。至11時35分，天文台再提示未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。學生放學時要注意！



受一道低壓槽影響，本港今明兩天將有大雨及狂風雷暴，天文台今日（12日）早上發出今年首個黃色暴雨警告信號，及後於12時許再發黃色暴雨警告信號。天文台預料位於珠江口以西的強雷雨區會逐漸靠近，預測今日密雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，吹和緩至清勁南至西南風。

天文台今早亦發出特別天氣提示，指強雷雨區會在中午時分開始影響本港，屆時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

中午時分適逢學生放學，小朋友如果忘記穿上雨靴，就很容易弄濕鞋子，狼狽不堪。回家後若不馬上弄乾鞋子，隨時第二日不能夠穿，甚至產生異味！

若想擺脫窘境，不妨用以下5大方法，快速弄乾鞋子！

1. 用廚房紙吸走水分，再用風扇或風筒用冷風吹乾。

2. 解開鞋帶，抽出鞋舌和鞋墊，用廚房紙吸走水分，再晾乾。

3. 把暖包塞入襪子，再放入鞋子，就能慢慢烘乾。

4. 用報紙塞入鞋子，再用報紙包裹鞋子，並用橡筋扎好。定期換上乾爽報紙。

5. 把竹炭包、除濕劑或乾燥劑放入鞋子。不但吸濕，還可以除味。