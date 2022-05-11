暴雨雨學生返學鞋襪全濕、書本濕透　媽媽必預備防雨法寶

受到低壓槽及東北季候風影響，本港於本週中後期將出現連日大雨及狂風雷暴，學生早上需要冒雨回校上課，難免全身濕透，在課室吹冷氣亦很易生病。我們精選了一些很易買到又便宜的防雨用品，讓小朋友沾濕的程度降低，令返學不再狼狽！



天文台預測，於5月11日至15日期間，香港廣泛地區累積雨量達到10毫米的機會為高，且大雨的落點和發生時間隨機性頗大，呼籲市民要做好準備，在上班上學前，留意最新天氣信息。不少學校的老師、校工們見到同學們濕身回校，也會為學生們用不同的方式弄乾衣物，不過對學生而言，最好當然是乾爽地回校吧！

以下一些學生用的防雨用品，容易購買又便宜，十分建議家長入手放在家中，以備不時之需。

備有書包位的雨衣

這款雨衣有加長的頭罩位防風雨，還在背後有加大的書包位置，不需要的時候就扣上，不會顯得造型奇怪，而冒雨上學時又能保護書包內的書本和工作紙，不會全都變成濕透的「霉菜」。

+ 2

如果怕下半身仍是會濕，則可以選擇兩件式的雨衣，不過學生可能需要回校才換回校服，防水功能較好，但就沒有一件式方便。

鞋套

暴雨之下難避出現水浸，襪子和鞋子也是最難乾透，要學生全日都穿著濕淋淋的鞋襪上課，當然是十分不舒服，腳趾也會被浸至皺皮！以下有2款的鞋套都能好好保護鞋襪，不易入水，回校時只要拿下就可以了，設計也便於收藏！

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如果爸爸媽媽或工人姐姐會陪伴上學，可以協助換鞋和拿走雨鞋，直接穿雨鞋回校也是一個好選擇。

書包套

小朋友都喜歡模仿大人，有些學生已不願意穿上雨衣，但撐傘又無法「全身而退」，書包一定會濕透透。想要保護書包和入面的書本，防水書包套就不能不買了。

🔼🔼🔼🔼學校真係好有愛👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻暴雨｜福小職員為全身濕透學生吹乾頭髮衣物 家長大讚：好有愛👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼