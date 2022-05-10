低壓槽來襲料連續數日狂風暴雨　中醫推介3款食療預防著涼感冒

撰文：許珞珩 張瑋婷
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受到低壓槽及東北季候風影響，本港於本週中後期將出現連日大雨及狂風雷暴，氣溫亦會逐漸下降，下週一更有機會低至19度。晴雨天溫度變化對人體影響很大，針對現時大雨突襲的情況，註冊中醫師胡凱淋特別推薦3款食療，有焗茶、湯水及粥，以預防著涼感冒及濕壓熱伏。

天文台昨（9日）發文，指位於華南北部的低壓槽會在今日（10日）形成及逐漸向南移動，而本週中後期華中的一股東北季候風會向南擴展，當北方冷空氣與南海的溫暖氣團在華南爭持，屆時本港天氣將變得不穩，出現連日大雨及狂風雷暴。天文台預測，於5月11日至15日期間，香港廣泛地區累積雨量達到10毫米的機會為高，且大雨的落點和發生時間隨機性頗大，呼籲市民要做好準備，在上班上學前，留意最新天氣信息。

天文台又指，若東北季候風如期在週末期間抵達廣東沿岸，氣溫將會下降，預計屆時氣溫將介乎24至27度， 並逐漸下降，下週一更低見19度。面對氣溫突然下降，小朋友有可能容易感冒，成人就更有可能舊病復發，如風濕及神經痛症。

天文台預計未來6天都會持續下雨，至下週初期才會短暫出現陽光。

胡凱淋醫師表示：「突如其來的暴雨，真是殺路人一個措手不及，即使有雨傘亦難逃濕身，衣服濕透，又未能及時更換，回到室內再吹冷氣，就很容易著涼感冒。所以由初起感冒、增強抵抗力及落雨後的不適，介紹大家3款食療，當中有一個最細兩歲以上已可以食用。」

胡醫師建議不論大人或小朋友，即使不幸淋雨濕身，只要增強抵抗力，也可以預防突如其來的風寒濕邪，減少患感冒機會。資料圖片：梁鵬威攝
當大雨過後出太陽，由於濕氣未散，空氣中瀰漫著一偏雨點，空氣特別悶熱，呼吸不暢。資料圖片：梁鵬威攝

面對雨季的來臨，胡醫師建議不論大人或小朋友，也要增強抵抗力，「預防突如其來的風寒濕邪，即使不幸淋雨濕身，亦能減少患感冒機會。大雨過後出太陽，但在太陽曝曬下，濕氣未散，空氣中瀰漫著一偏雨點，再加上太陽曬著，空氣特別悶熱，呼吸不暢。中醫稱這種情況為『濕壓熱伏』，濕氣壓著，令熱氣墊伏，難以疏散熱力，使人不適。」

即睇3款適合雨季食療：

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註冊中醫師胡凱淋
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