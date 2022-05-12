童裝開倉|西松屋嬰幼兒用品減價　過萬件童裝均一價低至$38.6

來自日本的童裝品牌「西松屋」一向很受媽媽們歡迎，今次「西松屋」將一連8日於紅磡舉行開創，過萬件童裝服飾以均一價發售，折後更低至$38.6。除了童裝服飾，更有嬰幼兒用品、補充練習、BB 食品、玩具等等。今次記者率先到現場直擊，為大家精選場內必買商品。



專營直送「西松屋」的網店「萌 B殿堂」位於紅磡過萬呎倉庫，由5月14日(本周六)至5月21日為期8日舉行開倉，全場過萬件童裝衣物以均一價$59發售。場內衣物跟日本呎碼分兩邊，由50-60cm 的初生嬰兒，到60-90cm的幼童，至100-160cm 都有。

最低減至每件＄38.6

今次主要售賣夏季衣物，包括外套、運動套裝、連身衣、連身裙、褲類、裙類、睡衣、家居服等價錢方面以全場＄59一件，但選購5件起衣服便可$50件，買10件衣服起＄45一件，買滿6件會再送1件，所以最划算是＄540元買14件，最低每件平至＄38.6元。另外，今次開倉最特別的是有卡通浴衣，售價為$69一件，每人最多限購四件。

+ 43

除了童裝服飾，更有嬰幼兒用品、補充練習、BB 食品、玩具等等，場内更設有KUMON益智玩具、文具、和光堂BB食品、用品等等。全部開倉價發售，最平更可以低至1折。