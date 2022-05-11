收納｜IKEA員工也大讚！5款大熱家居用品　最平一款平均1元也不用

迎接換季，不少人也為家中重新設計收納，而IKEA收納商品百百款，該怎麼挑選呢？



IKEA內部員工就曝光，私下最愛的5款收納小物，幫助每一次的收納，而且CP值還超高，最便宜的一款連1元也不用，就能打造出最整齊的家中。

IKEA員工也大讚的收納小物：（按圖了解）

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最多員工推薦的就是ISTAD保鮮袋，有着多種尺寸與顏色，最適合用來收納食物，讓冰箱變得更整齊，該款保鮮袋材質偏厚，方便食物分裝，也能外出攜帶，是不少上班族的好幫手，最便宜一個保鮮袋，平均售價連1元也不用。

如果有很多細碎小物要整理，則可以買JONAXEL網籃收納組合，特別適合放在家中畸零角落，還能輕巧好移動，鋼質材質加上通風設計，在浴室使用也沒問題。

衣櫃總是堆得跟山一樣高嗎？3格設計的PLUGGLAND掛袋，採用/抽屜式設計，附有把手的儲物箱，方便隨時拉出來、很適合掛在衣櫃中，收納襪子、內衣與內褲，充分運用衣櫃空間。

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牆壁上也很適合收納，運用KLYKET折疊式掛鉤，將衣物、外出用品、折疊椅、掃除用品等都可以掛在牆上，採用防潮的鋁質製成，在浴室也可以使用。

最後針對有很多鞋子的人，推薦PÄRKLA鞋袋，把鞋子裝在鞋袋中，可以放在床底或衣櫃上，可以不佔空間，小旅行時也很適合使用。

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