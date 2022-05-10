入夏必掃童裝　超可愛Snoopy服裝配件　再襯Pokémon搶眼童鞋

天氣開始轉熱，媽媽們又是時候為仔女購買新衣物！有品牌推出卡通人物聯乘的春夏服飾，讓小朋友可以穿上新衣物迎接夏天。除了衣服，亦有卡通人物聯乘的童鞋及嬰兒鞋系列。



Peanuts x Catalog 系列

世界知名嘅經典連載漫畫《Peanuts》將夥拍Catalog推出全新Peanuts x Catalog系列，集合最受歡迎嘅萌友 Snoopy、Woodstock、Charlie Brown 及朋友們，帶來大人和小朋友的春夏服飾，其中多款T恤以 Snoopy 經典狗屋作設計主軸，亦有同款的童裝及成人款可以配襯作親子裝。除了春夏服飾，今次系列亦有Snoopy 大頭迷你斜肩包、Snoopy 立體公仔紙巾套等配件，非常可愛。

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另外，今次聯同本地非牟利動物庇護站「大樹下」攜手推動善待動物的理念，釋出慈善寵物系列，收益扣除成本將全數捐贈「大樹下善待動物庇護站」，支持推廣關注流浪貓狗和愛護動物的理念。系列囊括多款寵物用品 ，為寵物精心打扮同時積極參與慈善。

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ASICS X POKÉMON 童鞋及嬰兒鞋系列

ASICS 聯乘日本 Pokémon 官方品牌推出 CONFI BABY Pikachu 嬰兒鞋，更有甲賀忍蛙(Greninja)、噴火龍(Charizard)、皮卡 丘(Pikachu)及伊布(Eevee)化身為 IDAHO BABY 小童和 IDAHO MINI 中童鞋款，可愛造型配合易穿設計及透氣親膚物料，絕對是Pokémon粉絲必買的童鞋！